Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Mantorp 6.5.2019

Taktinen veto

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pankki: 4 Ivanhoe (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Hyvä Suomi! -veto/Ideaveto: 10 Loquito Star (Lähtö 4, T64-1)

Ideaveto: 7 Glimra Guld (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pommi: 2 Arctic Agent (Lähtö 5, T64-2)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 10

Toto64-2: 3, 2, 8

Toto64-3: 7, 4, 9

Toto64-4: 7, 15, 5

Toto64-5: 4

Toto64-6: 7, 14, 6

Hinta: 8,10 €



Pelissä on hyvä kombo: yksi suursuosikki joka pitää, pari pankkiehdokasta, jotka ovat vaarassa hävitä ja muihin lähtöihin oikein maksavia tipsejä. Lopputulos voisi olla kunnon potti kotiin. Yksi mukava piirre illan vihjeissä on, että ne ovat varsin suomalaispainotteisia. Illan pankkituleetallista ja sitä ohjastaa, eli varsin tuttu kuvio on kyseessä.Ivanhoe tuntuisi olevan menossa vinhasti ylöspäin sarjoissaan, eikä sitä tarvitse epäröidä laittaa pankiksi. Alustavasti vielä enemmänkin pelattu Ninepoints Lover on epävarma suorittaja, eli siihen ei kannata luottaa yhtä paljoa. Samoin avauskohteen Solkattens Chiron tulee olemaan paljon pelattu, mutta sekään ei ole mikään voittokone. Muihin kohteisiin kannattaa hakea maksaviakin yllätysvetoja, joilla olisi saumaa kunnon pottiin.siirtyitalliin tänä keväänä. Ruuna on näyttänyt häikäisevän hienolta. Se on saanut tosi raskaat reissut kahdessa juoksussaan uudesta tallista, mutta esitykset eivät muuten ole jättäneet toivomisen varaa. Kriteriumvoittaja Chelsea Bokon täysveli kiersi ensin Solvallassa kolmatta johtavan rinnalle, mistä se runttasi otteen keulahevosesta, mutta valitettavasti vasta hetki maalin jälkeen. Viimeksi Mantorpissa se kierteli ensimmäisessä kaarteessa jopa neljättä rataa, eteni takasuoralla keulaan ja katosi lopussa vaivattoman näköisesti muiden ulottuvilta. Esityksestä tuli vaikutelma, että tämä on vasta alkua ja ruuna voi nousta sarjoissaan hyvinkin ylös. Tämän lähdön luulisi olevan sille suupala.talliin Halmstadiin talvella siirtynyton juossut köykäisissä lähdöissä, mutta näyttänyt jäätävältä selvissä voitoissaan kovilla lopetuksilla. Vastus ei kovene aivan hirveästi kuitenkaan, sillä esimerkiksi toissa startissaan – avauskisassaan Myllymaalta – Loquito piti ajamatta takanaan hyvin menneet Damien Hanoverin ja Estan. Loquito Star on vielä tappioton uudesta tallista ja voitot ovat tulleet parasta antamatta, joten se voi olla tänä kesänä periaatteessa vaikkapa kuinka hyvä. Kymmenen pinnassa sijaitsevalla peliprosentillaan ruuna on mainio veto illan T64:ssä sopivannäköisessä seurassa.on paljon tulosriviään parempi tällä hetkellä. Tamma jäi viimeksi 75-lähdössä hännille, vaikka avasi hyvin. Se pääsi kiriin takamatkan hevostenkin That’s Artin ja Richie Åsin jälkeen ja joutui loppukaarteessa jopa neljännelle. Viimeiset 700 metriä tamma tuli 11,0 ja lähestyi kärkeä todella kovassa seurassa siis. Sitä edellisessä tamma jäi ensimmäisellä kierroksella ilman selkää ja siitä toiseen ulos kierros ennen maalia. Tuossakin se tuli lopun hyvin. Sitä edellisessä se kiersi alun kolmatta, mistä pääsi johtavan rinnalle ja kesti hyvin silloinkin 75-lähdössä. Sitä taas edelsi jääminen umpipussiin Eskilstunan 75-kierroksella. Glimra Guld avaakin lujaa, ja tässä melko verkkaisten avaajien ulkopuolella se päässee keulapäähän alussa. Nyt olisi tosiaankin mahdollisuus menestyä erittäin sopivassa porukassa, jos tuurit vihdoinkin kääntyisivät.ei ole pitkään aikaan onnistunut, mutta se on nyt kiinnostava melkein pelaamattomana jokseenkin sopivassa tehtävässä. Ruuna on parhaina hetkinään ollut vahvan oloinen ja pitkä matka voisi sopia. Viime starttien vaisuus on johtunut ongelmista veriarvojen kanssa, jakertoo niiden olevan nyt paremmin kohdillaan. Hän ei lupaa menestystä, mutta kärjen tuntumasta varsin arkisessa lähdössä Arctic Agent voisi ainakin nappijuoksulla yllättää. Vastus ei päätä huimaa lukuun ottamatta 3 Ninepoints Loveria, joka on tehnyt kaameat juoksut viime starteissaan. Viimeksi ruuna kulki vahvasti laukan jälkeen ja jäi vielä lopussa pussiin. Suosikki on kuitenkin onnistunut varsin harvoin. Sen yli 60% peliosuus tuntuu täysin ylimitoitetulta, eli lähdössä tekee mieli hakea kunnon yllätystä.2 Ghostintheshell/Jorma Kontio (Timo Nurmos)3 Joker Arriba/Magnus S Karlsson (Juhani Partanen)5 Maserati Woodland/Christian Fiore (Laura Myllymaa)8 Familia/Jorma Kontio (Marko Korpi)5 Paintitblack A.O./Jorma Kontio8 Good Beer/Janne Korpi6 Ridgehead Mikko/Lars-Göran Söderberg (Kasvattaja Juhani Koskela, Suomi)8 Deux En Un/Jorma Kontio (Marko Korpi)10 Loquito Star/Christian Fiore (Laura Myllymaa)2 Arctic Agent (FI)/Janne Korpi (Omistaa Smokewalley Oy ja kasvattanut Star Racing Oy, Suomi)9 Mind Your Face/Jorma Kontio8 Brothers In Am/Jorma Kontio14 Exclusive Face/Jorma Kontio (Marko Korpi)15 Nika (FI)/Olga Sehlova (Kasvattaja Artak Avetisjan)4 Ivanhoe/Jorma Kontio (Timo Nurmos)6 Acorn Shell/Kaj Widell11 Olivinia/Jorma Kontio3 Pyrit/Jorma Kontio6 Fame Boko/Jorma Kontio