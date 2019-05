Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Grand Slam Toto75 Årjäng 5.5.2019

Taktinen veto

Päivän Pankki: 6 Persimmon Face (Lähtö 9, T75-6, T4-3, Päivän Duo-1)

Päivän Pommi 1: 9 Bikila (Lähtö 6, T75-3)

Päivän Pommi 2: 9 Au Gratin (Lähtö 7, T75-4, T4-1)

Päivän Pommi 3: 8 Conrads Wilhelm (Lähtö 10, T75-7, T4-4, Päivän Duo-2)

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 6, 1, 3

Toto75-2: 9

Toto75-3: 12, 9

Toto75-4: 3, 9, 11

Toto75-5: 11, 3, 1

Toto75-6: 6

Toto75-7: 6, 3, 8

Hinta: 16,20 €



Suuri

Toto75-1: 6, 1, 3

Toto75-2: 9, 3

Toto75-3: 12, 9, 3, 11

Toto75-4: 3, 9, 11

Toto75-5: 11, 3, 1, 5

Toto75-6: 6

Toto75-7: 6, 3, 8

Hinta: 86,40 €



