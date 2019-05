Ravivihje: Toto75 Örebro 4.5.2019 – jättipottikierros

Suosikit: Kolmen kilometrin Orebro Intn'l on pelillisesti haastava. 2 Mellby Club teki viimeksi johtavan rinnalle kierrettyään sitkeän suorituksen. Sen jälkeen ruunaa on hieman huollettu ja keulaan päästessään Mellby Vikingin pikkuveli voisi tehdä takaa tuleville tässä kiireen. 12 On Track Piraten ei näyttänyt Seinäjoen loppusuoralla enää erityisen pontevalta, mutta alustan kanssa oli ilmeisesti ongelmia. Tämänkertainen tehtävä sopinee paremmin, eikä voittoon asti nouseminen ole mahdotonta, jos juoksu vähänkin onnistuu. Välipaalulta 10 Perfect Dynamite voi edetä aikaisin kärkikahinoihin ja silloin ruunalla olisi mahdollisuudet jatkaa menestystään. Viimeksi se ei noussut kaukaa 6. ulkoa kärkeen, mutta tuli viimeiset 700 metriä kuitenkin 10,5-vauhtia. Kunto on siis edelleen kohdallaan.



Haastajat ja yllättäjät: Monta muutakin mahdollista tasaisesta lähdöstä löytyy. 13 Balfour teki kelpo suorituksen parijonosta Norjassa. Kaksi vuotta sitten vastaavan lähdön paalulta vienyt ruuna on tehnyt parina talvena hyvää jälkeä Ranskassa, mutta viime kesänä se ei pystynyt lunastamaan odotuksia Ruotsissa tätä helpommissakaan stayerlähdöissä. Robert Berghin mukaan ruuna tuntuu nyt aiempaa paremmalta. Terveysmurheista viime syksynä kärsinyt 15 Monark Newmen ei saanut kauden avauksessa mahdollisuutta johtaneen Perfect Spiritin takaa, mutta jätti erittäin positiivisen vaikutelman muuten. Sopivilla vetoavuilla kärkeen nouseminen ei yllättäisi. Momarkenissa vahvasti johtavan rinnalta kamppaillut 1 My Dream Art ei ollut Gävlessä takaa yhtä hyvä, mutta lähtöasetelmat ovat nyt suosiolliset. 6 Enzo Am yllätti Färjestadissa kirimällä 3. sisältä hallittuun voittoon. Nopea ruuna ottanee nytkin ensimmäiset keulat, eikä ole tarkalla juoksulla kovemmassa porukassakaan pihalla. 8 Mack Draganin vuosi on alkanut tuloksellisesti hyvin, mutta jotain otteista on silti vielä puuttunut. Nyt takakengätkin on tarkoitus riisua, sekä varustaa ruuna jenkkikärryillä ja vetolapuilla. Berghin hevosista myös asiallisesti sisältä viimeksi lopettanut 4 Kövras So Far ja hurjavauhtisessa juoksussa keulasta taipunut 7 Corroded voivat yltää onnistuessaan kärkipäähän. 9 Floris Baldwin ei esittänyt ihmeempiä Klosterskogenissa sisältä, mutta tallin hevoset esiintyivät huippuiskussa keskiviikkona Bjerkessä. Ei unohdeta siis kokonaan!



Juoksunkulku: Enzo Am voi napata juoksuradalta aluksi keulapaikan, mutta hyvä selkä kelpaa, Mellby Club etenee kärkeen? Perfect Dynamite voi tulla takaa ajoissa kohti kärkeä.



Pelijakauma: On Track Piraten (25%) on saanut Mellby Clubiin (17%) ja Perfect Dynamiteen (12%) nähden vähän liikaa kannatusta.



Ranking: A) 2, 12, 10 B) 13, 15, 1, 6, 8, 4, 7, 9 C) 3, 5, 11 D) -