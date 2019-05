Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Kalmar 3.5.2019

Taktinen veto:

Päivän Pankki: 10 Alhambra (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Ideavarma: 10 Dumas Sand (Lähtö 5, T64-2)

Ideaveto: 4 Montdore (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Päivän Pommi: 2 J.A.Connie Bell (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 3, 4, 6, 7, 1

Toto64-2: 2, 3, 7

Toto64-3: 4, 5, 1

Toto64-4: 10

Toto64-5: 10

Toto64-6: 11, 2, 5

Hinta: 13,50 €



Suuri

Toto64-1: 3, 4, 6, 7, 1

Toto64-2: 2, 3, 7

Toto64-3: 4, 5, 1

Toto64-4: 10, 1

Toto64-5: 10

Toto64-6: 11, 2, 5

Hinta: 27,00 €



Suosikeistaviitoskohteessa on suuri lupaus, ja se ei todennäköisesti joudu edes tiukoille illan varsin vaisujen vastustajiensa kanssa. Toisen pankin löytämisessä onkin sitten jo isompi työ, mutta yhden varman taktiikkakin voi olla osuva.Tänään tuskin kannattaa keskittyä pelkästään ylävoittoluokkaan, sillä suursuosikki Alhambran todennäköisestä onnistumisesta huolimatta kierros vaikuttaa kunnon pähkinältä. Toisen varman löytäminen ei ole helppoa, ja isotkin yllätykset ovat lähellä monessakin kohtaa. Aivan peruspelaaminen, jossa suurin pankki Alhambra on yksin lapulla ja muihin kohteisiin laitetaan maistuvimpia merkkejä, voi tällä kertaa olla tie onneen.on löytänyt valmentamalleentodella sopivan lähdön, ja takarivi on vain hidaste – ei minkäänlainen este – matkalla ykköseksi. Tamma on nimittäin viime juoksuissaan esittänyt tasoa, jolla voisi yrittää vaikkapa 75-koitoksissa jatkossa, ja toisaalta vastassa on tänään tosi kalpea porukka. Viimeksi suursuosikki Don’t Be Shy tuli pätkällä lopussa ohi täydellisen nappireissun saaneena. Alhambra oli joutunut kiertelemään takarivistä ja taisteli vahvasti. Edellisessään se tsemppasi vahvasti keulasta varmaan voittoon, vaikka avaus oli tosi napakka ensimmäisiltä sadoilta metreiltään, ja vaikka vauhti oli koko ajan reipasta. Tamma voittaa melkein väkisin, jos se pitää tasonsa ja tekee ehjän suorituksen. Illan paras pankki.Ei kannata tuijottaa hevosen ikääntapauksessa, sillä 12-vuotias on elämänsä vedossa. Se on paininut tätä lähtöä kovempia hevosia vastaan pitkillä matkoilla viime aikoina vahvoin esityksin. Viimeksi suoritus oli lähinnä uskomaton, kun Dumas Sand runttasi melkein koko ajan toista rataa ilman vetoapua juosten ykköseksi lähdössä, jonka suosikki oli 75-voittaja Sevilla, megasuosikki. Sitä edellisissäänkin ruuna sai raskaita reissuja ja tuli perille väkivahvasti. Viimeksikin ohjastanuttiedostaa nyt, että ruunalla kannattaa ajaa aikaisessa vaiheessa eteenpäin, ja tässä lähdössä ei ole hevosia, joilla olisi varaa vastailla kovinkaan paljoa. Tietenkin Dumas Sandilta vaaditaan vastaavanlainen esitys, kuin viimeksi, mutta jos se pystyy pitämään tasonsa, ovat nämä vastustajat ahtaalla.oli epäonninen viime Ranskan juoksuissaan, eikä sillä käynyt Klosterskogenissakaan oikein flaksi. Ori jäi johtavan rinnalle, kun sen ohjastaja Eirik Höitomt ei ymmärtänyt, että keulakin olisi ollut tarjolla Target Kronokselta. Sen haki ulompaa Gigant Invalley, ja lähtö ratkesi tähän. Montdore puristi voittotaistoon rinnaltakin, mutta Gigant Invalley ei ollut ohitettavissa – muut jäivät kauas. Suoritus oli jäätävä Klosterskogenin 800 metrin radalla, jossa tulee täydellä matkalla yksi kaarre enemmän juostavaksi, kuin kilometrin radoilla samalla matkalla. Nyt pienessä lähdössä juoksu ei voi mennä ainakaan vaikeammaksi. Montdore avaakin lujaa, joskin tuskin keulaan saakka. Kuitenkin tehtävä vaikuttaa sopivalta, ja Montdore taistelee voitosta jatkaessaan entisessä vireessä. Jostain syystä se ei ole eniten pelattujen joukossa, vaikka suosikeillajaon ollut harmeja ja on pientä taukoa takana.Viimeksi joiltain jäi ehkä huomaamatta, että murskaavan Staro Mcmillanin takanateki melkein yli-inhimillisen hyvän juoksun sekin. Staro Mcmillan on viime vuoden Kriterium-finalisti, ja viime kerran kaltaisilla juoksuilla se lienee matkalla Derbyynkin. J.A.Connie Bell sen sijaan juoksee ihan tavallisia tammoja vastaan. Se avaa hyvin ja kesti viime kerran 09-avauspuolikkaan ja 11,6-vauhtisen avauskierroksen toiselta ilman vetoapua tosiaan käsittämättömän hyvin. Lopussa niin hyvä hevonen kuin Ritz Guiness ei päässyt ohi. Jostain syystä J.A.Connie Bell ei silti kuulu suosikeihin, ja se on hyvältä paikaltaan alustavassa 64-peliosuudessaan (7%) loistava veto ainakin siihen pelimuotoon – luultavasti muihinkin.1 Caloy/Henna Halme (Veijo Heiskanen)