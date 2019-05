Ravivihje: Toto75 Bergsåker 1.5.2019

Suosikit: 3 Hankypanky Rubyred on ottanut tänä vuonna pelkkiä voittoja. Kaksi viimeisintä on tullut ilmavasti keulapaikalta, tammikuun lopussa se ehti ykköseksi pahan alkulaukan jälkeenkin pikamatkalla. Vastus kovenee nyt kun mukana ovat oriit ja ruunakin, mutta voittokulun jatkuminen on täysin mahdollista, varsinkin jos Jorma Kontio saa luovittua tamman keulaan. 1 Moses punnersi viimeksi 75-lähdössä johtavan rinnalta tyhjällä renkaalla kolmanneksi. Paikka ei ole oriille optimaalinen, mutta Örjan Kihlström voi onnistua valmentajaa paremmin ravilla lähtemisessä. Silloin korkealle kun virekin lienee nousujohteinen.



Haastajat ja yllättäjät: 5 Tale Of Jacks veti Eskilstunassa keulassa tappotahtia, mutta kesti kuitenkin kunnialla perille. Tyyli toki mureni lopussa josta syystä kenkiä laitetaan nyt jalkaan. Nopea ori päässee verkkaisten avaajien ulkopuolelta sisäradalle ja omaa mahdollisuuksia pitkälle, jos viime startti ei paina kintereissä. 9 Lupin Håleryd aloitti vasta 4-vuotiaana, mutta jälki on ollut vahvaa. Viimeksi tamma lopetteli keulasta 12,5-vauhtia hallittuun voittoon. Tehtävä on nyt kovempi, muttei voitokkaalle menijälle tietysti mahdoton. Keulasta toissa kerralla voittanut 7 Au Pair Girl ei saanut viimeksi mahdollisuutta johtavan takaa. Se pääsee reippaasti liikkeelle ja sopivan juoksupaikan löytyessä tototaistoon on saumoja. Vahvaa virettä osoittanut 8 Run A Mile laukkasi viimeksi lähtösuoralla, mutta kulki sen jälkeen lopun juosten. Tällä kertaa alkuun ei ole tarkoitus panostaa.



Juoksunkulku: Tale Of Jacks lataa keskeltä ensin keulaan. Au Pair Girl lähtee ulkoa hyvin. Hankypanky Rubyred päässee Moseksen etupuolelle ja hakee lopulta kärkipaikan.



Pelijakauma: Hankypanky Rubyred (57%) on ansaitusti suosikki, mutta turhan selvä sellainen. Tale Of Jacks (3%) on yllättäjistä makoisin.



Ranking: A) 3, 1 B) 5, 9, 7, 8, 4, 2 C) 10, 12, 6, 11 D) -