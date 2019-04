Ravivihje: Toto64 Solvalla 30.4.2019 – 68362 euroa ekstraa

Acciaion kaveriksi Toto64-systeemien varmaksi otetaan 4 Global Winner. Timo Nurmoksen suojatti tulee tähän kisaan runsaan kahden kuukauden paussilta, mikä tuntuu vain positiiviselta asialta. Viimeksi laukannutta nelivuotiasta ei varmastikaan tuoda starttiviivalle huonona, vaan odotettavissa on useimpien Nurmoksen hevosten tapaan vahva suoritus heti tauoltakin. Jos ruunan laukkaherkkyyden vuoksi kupongille haluaa varmistuksia, on mukaan otettava ainakin viimeksi pussiin jäänyt 7 Upload. Stefan Melanderin treenattavat ovat iskussa ja juoksun onnistuessa ruuna riittää tässä seurassa korkealle. 8 Frankenstein Amista on taustavoimilla korkeat odotukset ja syksyllä tähtäimet on asetettu jopa Derbyyn. Tässä vaiheessa hevonen on kuitenkin vasta rakennusvaiheessa ja sille halutaan kasiradalta nätti reissu. 2 Chris Tomlin Am esitti Gävlessä hänniltä mukavan 13,0/400m loppuspurtin ja on mahdollinen suuryllättäjä. 1 Color Him Father kerää Björn Goopin ajamana paljon peliä, mutta ruuna ei Jägersron helpon lähdön voitossaan mitenkään suuresti säväyttänyt.



Ranking: A) 4 B) 7, 8, 2, 3, 10, 1 C) 12, 9, 5, 6, 11