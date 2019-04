Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihjeet: Toto64 Färjestad 29.4.2019

Taktinen veto:

Päivän Pankki: 5 Vidivici C.C. (Lähtö 5, T64-2)

Hyvä Suomi! -veto/Ideavarma: 2 Veritas Grif (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Päivän Pommi: 3 Osen Prinsessa (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Päivän Pommi: 9 Sheriff Bi (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 4, 3, 7

Toto64-2: 5

Toto64-3: 5, 3

Toto64-4: 8, 4, 1

Toto64-5: 2, 9, 1, 3

Toto64-6: 2, 10

Hinta: 14,40 €



Suuri

Toto64-1: 4, 3, 7

Toto64-2: 5

Toto64-3: 5, 3

Toto64-4: 8, 4, 1

Toto64-5: 2, 9, 1, 3

Toto64-6: 2, 10, 6, 13

Hinta: 28,80 €



Pankki löytyy monté- eli raviratsastuslähdöstä. Sen vienee taitava, joka on ollut lähes voittamaton tässä lajissa. Sen sijaan illan eniten pelattu hevonen Norjan kylmäverinenvarmistetaan, eli näillä lapuilla voisi sittenkin saada kunnon potin.Kolmannen T64-kohteen eli T4-avauksen Rappnorista tuntuu tulevan Färjestadin illan jättisuosikki, ja se joko varmistetaan tai rohkeimmat voivat vetää jopa kokonaan ohi kyseisestä hevosesta. Sen sijaan illan ”kakkospankkiin” Vidivici C.C.:hen luotetaan. Kun Rappnorin taustalla on maksava yllätysvetoja kun myös– tai– voisivat järjestää kunnon yllätyksen lämminveristen kovimmassa kisassa, on ilmassa kunnon potin tuntua.Illan varmin voittaja tuntuisi löytyvän siis montésta.on startannut raviratsastuksessa kahdeksan kertaa, voittanut näistä kuusi ja ollut kerran kakkonen. Kerran, kolme starttia sitten, tuli laukka. Yhtä lukuun ottamatta kaikki voitot ovatratsastamia, ja toisaalta laukkastartti ei ollut hänen käsialaansa. Vidivici on toiminut erinomaisen hyvin selästä, ja se kestää siinä lajissa kiertääkin. Vastus ei vaikuta maata mullistavalta, ja pienessä lähdössä Emilia Leolla on mainio sauma lisätä ratsukolle yksi uusi tikku voittosarakkeeseen.on vauhdikkaannäköinen tulokas Ruotsin radoille Italiasta. Tamma parantaa koko ajan, ja nimenomaan suomalaislähtöisen ohjastajataiturinkäsissä se on suorittanut vahvimmin. Se on saanut neljässä Ruotsin juoksussaan raskaita reissuja ja tullut ne hyvin maaliin asti. Viimeksi tosin tamma sai tosi myöhään ja niukasti tilaa lopussa, mutta se tuli siitä huolimatta viimeiset 700 metriä 11,5:n vauhteja, joten vire ei ole ainakaan laskussa. Voimia taisi jäädä vielä hieman varastoonkin. Nyt hyvältä paikalta kahden hevosen paalulla Widell hakenee keulan ja jos meno on kohdillaan, takamatkoilta tulee kiire tässä kisassa saada vahvaa aikansa maailman parhaan ravurintytärtä kiinni.Kolmoskohteessa pelkästään tolppia tällä kaudella takonuton liiankin iso suosikki, kun esimerkiksi 20 metriä edempää lähtevämuun muassa on todella lahjakas menijä. Jälkimmäinen taisteli tosi monen spurtin kisassa keulasta urheasti, mutta lopussa keulaan vyöryi väistämättä Norjan parhaisiin tammoihin kuuluva Brenne Blissi, joka oli saanut helpomman reissun. Tässä kisassa on tammoille 20 metriä tasoitusta, ja Osen Prinsessa on enemmän tienannut kuin jättisuosikki. Se on siis juossut kovemmissa lähdöissä viime aikoina ja muutenkin urallaan, ja jos paalun kykytamma tekee onnistuneen suorituksen, siitä ei ole helppoa päästä 20 metrin takamatkalta ohi. Rappnor jäi lisäksi pois tässä välissä suunnitteilla olleesta startistaan, joten suosikin vireeseen voi liittyä epävarmuutta. Osen Prinsessa sen sijaan on huhtikuun starttinsa perusteella edelleen kovassa iskussa.Kovimmassa lämminverisarjassa on hyviä hevosia, ja kisasta tulee alusta saakka kunnon kilvanajoa, kunjalähtevät kaikki kovaa.saattaa päästä lopussa niiden takaa korjaamaan potin? Ruuna on ollut hyvä kovemmissa porukoissa viime aikoina, eikä se ole saanut kiritilaa missään kolmesta tämän kevään starteista ajoissa, vaan voimia on jäänyt talteen. Hevonen on näyttänyt hyvältä, ja jos meno jatkuu, se yllättää kohta jossain.