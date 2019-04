Ravivihje: Toto75 Åby 27.4.2019

Suosikit: 10 Antonio Trot teki Uumajassa parin kuukauden tauolta mainion suorituksen. Ruuna vaihtoi 2. ulkoa johtavan rinnalle kierros ennen maalia ja puristi hyvin maaliin saakka. Pitenevästä matkasta on Timo Nurmoksen vahvalle 6-vuotiaalle vain etua ja se nousee voittokamppailuun. Paalun kiinnostavin on ehdottomasti 1 Amazing Dream N.O. Viimeksi se hävisi vain Norjan derbyvoittaja Gretzy B.R:lle ja laukkasi Momarkenissa loppusuoralla hyvästä noususta. 5-vuotias pääsee voltista ripeästi matkaan ja saa hyvän juoksun kärkiryhmässä. Voittokaan ei yllättäisi. 11 Elliot Coger on tullut tunnetuksi hyvänä stayerina. Alkuvuodesta Fredrik Persson on kokeillut sillä kultadivareitakin ja suoritukset ovat olleet positiivisia. Kovien lähtöjen myötä ruuna on voinut saada lisäterävyyttäkin, josta voi olla näissä tehtävissä hyötyä. Myös 13 Ragazzo da Sopra huomioidaan aikaisin, vaikkei viime esityksestä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä kannata vielä vetää Perfect Dynamiten lyömisestä huolimatta. Sillä on alussa laukkariski, mutta ensi metrit selvittäessään tällä kertaa kengittä kilpaileva ruuna voi nousta korkealle.



Haastajat ja yllättäjät: Helpomman lähdön Rommessa voittanut 14 Bullyoung ei ole saanut 75-starteissa mahdollisuutta ja voimia on jäänyt talteenkin. Juoksun juontuessa Erik Adielssonin tällä kertaa ajama ruuna ei ole ulkona kuvioista. 15 Juan on mielimatkallaan myös huomioitava, mutta Joakim Lövgrenin ruuna voi jäädä alussa aivan hännille. Kunto tuntuisi olevan edelleen hyvällä mallilla. 3 Whipped Eggs on kyvykäs, mutta toistaiseksi kovin epävarma tapaus. Keulasta se voisi vetää pitkäänkin, mutta kovien 40 metrin hevosten torjuminen maaliin asti tuntuu aika työläältä. Robert Bergh on ollut melko optimistisen kuuloinen, joten otetaan sekin isompaan systeemiin mukaan, kuten myös aiemmin hyvää virettä osoittanut 12 Rafiki Fri.



Juoksunkulku: Amazing Dream N.O. torjuu 4 Unit Brodden ensi metreillä. Whipped Eggsille keula voi olla tarjolla, jos Örjan Kihlström tulee nopeasti kupeelle. Antonio Trot ja Juan voivat kiertää aikaisin eteenpäin.



Pelijakauma: Antonio Trot (18%) ja Elliot Coger (13%) tuntuvat edullisilta. Myös Amazing Dream N.O. (7%) on alipelattu. Liikaa luotettuja ovat Whipped Eggs (14%) ja Juan (12%).



Ranking: A) 10, 1, 11, 13 B) 14, 15, 3, 12 C) 5, 2, 6, 4 D) 9, 7