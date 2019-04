Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: T64 Bollnäs 26.4.2019 – 178 957 euroa ekstraa

Päivän pankki: 3 Winnertakesitall (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Ideavarma: 4 Frenchnorwegian Id (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän duo -1)

Ideaveto: 3 R.K. Rapida (Lähtö 4, T64-1)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ideaveto: 9 Svärting A.C. (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Ideaveto: 6 Happy Ending (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän duo -2)

Toto64-1 Kovissa lähdöissä rutinoitunut 7 Mellby Collector palaa 11 kuukauden tauolta, mutta niin laadukkaasta (Markus Pihlströmin) tallista, että vire lienee heti kohdallaan. 8 Ebony Bokolla aje ttiin viimeksi heti takaa eteenpäin ja juoksusta tuli liian vaativa, mutta esityksessä ja ajassa ei ollut vikaa. 3 R.K. Rapida on valmis menestymään heti kun saa ehjän juoksun. 9 Orakel Face ja 4 Papidoux palaavat arvoituksina tauolta, ja ainakin etupolvioperaatiossa käynyt Papidoux haiskahtaa vaikealta voltin nelosradalta ylipelatulta. Se juoksi ensimmäiset kolme starttiaan Nicklas Westerholmilta viime syksynä pikkulähdöissä. ttiin viimeksi heti takaa eteenpäin ja juoksusta tuli liian vaativa, mutta esityksessä ja ajassa ei ollut vikaa.on valmis menestymään heti kun saa ehjän juoksun.japalaavat arvoituksina tauolta, ja ainakin etupolvioperaatiossa käynyt Papidoux haiskahtaa vaikealta voltin nelosradalta ylipelatulta. Se juoksi ensimmäiset kolme starttiaan Nicklas Westerholmilta viime syksynä pikkulähdöissä. A) 7, 8, 3 B) 9, 4, 6 C) 2, 5, 1 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 7, 8, 3 Suuri: 7, 8, 3, 9, 4 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-04-26&track=Bs



Toto64-2 4 Lady Rubinstein oli aloitusstartissaan Oscar Berglundilta kipeä, ja sen saa unohtaa. Tamma lähtee lujaa, joten paikka ja matka suosivat, mutta ilman tuoreita kuntonäyttöjä se on turhankin pelattu. Keulaan pääsy ei ole itsestään selvyys, sillä myös 1 East Doris lähtee lujaa. Viimeksi se oli keulasta kehno, mutta startti alla ja mailin matkalla Emilia Leo saattaa silti haluta kokeilla ajaa keulasta. 5 Lisa S.E. taipui viimeksi kuolemanpaikalta ja sai edelliskerralla tilaa johtavan takaa liian myöhään. 6 Min Vilja treenaa hyvin ja lähtee asiallisesti auton takaa. 7 Beam Me Up Scotty yritti viimeksi 900 metrin kiriä kolmatta rataa ilman vetoapua, ja tehtävä oli mahdoton. 3 Kavata Käll kohtasi viimeksi liian kovia El Fitzgeraldin johdolla, eikä juoksukaan onnistunut. A) 4, 1, 5, 6, 7, 3 B) - C) 2, 8, 9, 10, 11 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 4, 1, 5, 6, 7, 3 Suuri: 4, 1, 5, 6, 7, 3 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-04-26&track=Bs



Toto64-3 3 Winnertakesitall on paljon tauluaan paremmassa kunnossa. Nyt se on päässyt niin sopivaan porukkaan, että on lähes velvoitettu voittamaan. 6 Inca rankataan vanhoilla meriiteillä tauoltakin ykköshaastajaksi. 9 Gossip’s Lord vieroksui ennen volttilähtöä, mutta vaikuttaisi varmistuneen niin, että saattaa lähteä ravia. Suljettu lähtörata auttaa asiaa. Viimeksi ruuna kesti kuolemanpaikan kunnialla. 13 Västerbo Margaux on laukannut yli puolet uransa starteista, mutta pärjää yleensä ravatessaan. A) 3 B) 6, 9, 13, 12, 5, 7 C) 4, 11, 8, 1, 2, 10 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 3 Suuri: 3 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-04-26&track=Bs



Toto64-4 2 Månremus ja 4 Torpa Pål avasivat viimeksi kautensa samassa lähdössä, ja kuolemanpaikalla juossut 2 Månremus oli selvästi vakuuttavampi kuin kolmannen ulkoparin Torpa Pål. Månprinsen A.M:n tallikaverin Månremuksen kuuluu olla siten suosikki ja siinä voisi olla jopa ainesta ideavarmaksi, joskaan Torpa Pålin viime syksyn kuuden voiton putkea ei kannata unohtaa. Viime startti oli sille ensimmäinen Rikard N Skoglundin tallista. 9 Svärting A.C. viihtyy myös kaksarissa eikä ollut viimeksi viides huonouttaan. 6 Zulu Lynet laukkasi viimeksi, mutta oli toissa kerralla hyvä keulasta ja hyvä myös 9.3. voittojuoksussaan. Sitä on viime startin jälkeen huollettu. 1 Läckra Lennart laukkasi viimeksi loppusuoralla noususta. Volttilähtö on 10 Bäcklös Tamlinille hankala, ja autolähtö saattaa auttaa sen ravilla matkaan. A) 2 B) 9, 6, 4, 1, 10 C) 8, 11, 7, 12, 3, 5 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 2, 9, 6, 4 Suuri: 2, 9, 6, 4, 1, 10 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-04-26&track=Bs



Toto64-5 Lähes kaikki 4-vuotislähdön hevoset palailevat tauolta, mutta onneksi useimmilla on edes yksi startti alla. 4 Frenchnorwegian Id lopetti Uumajassa viimeiset 800 metriä hänniltä ilman vetoapua 10,9 ja oli selvästi parempi kuin suojajuoksun saanut 7 No Matter, joka lankesi loppusuoralla vielä laukalle. 5 Soul Tan paikkasi ensimmäisen takasuoran laukkansa hyvin. 3 Cesar F.C. voitti helpomman lähdön tauolta ajamatta keulasta, mutta kokemusta löytyy kovemmistakin lähdöistä. 6 Jaguar Dream päätti viime kautensa Breeders Crownin nelossijaan ja aloitti tämän kaudenkin BC-lähdöstä asiallisesti, mutta vielä loistamatta. 2640 metriä ei ole kuitenkaan mielimatka, ja tämä startti on tallikommenttien mukaan pitkälti valmistautumista 7.5. Solvallassa ajettavaan Margaretas Tidiga Unghästserien lähtöön. A) 4 B) 3, 6, 5, 7, 2 C) 1 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 4 Suuri: 4 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-04-26&track=Bs



Toto64-6 6 Happy Ending on maililla ideahevonen lähtönopeutensa ja todennäköisen keulajuoksun turvin. 2 Enge Barack on viime syksyn voittojuoksujensa perusteella parempi hevonen, mutta nyt tauolta arvoitus eikä välttämättä valmis voittamaan heti mailia. Lähtönopeus ei ainakaan riitä keulapaikan saamiseen kuten tuskin 1 Creator Scoopillakaan, vaikka sillä on keulajuoksu alla. Tuolloin Creator Scoop haki keulat vasta takasuoralla. 3 L.A. Divergent on sortunut laukkailemaan, mutta olisi ravilla tähän lähtöön riittävä hevonen. Marraskuussa Gävlessä se lopetti 400 metriä viidettä rataa ilman vetoapua 11-vauhtia! 8 Castor Brick on kirinyt takaa vahvasti, mutta uhkaa jäädä taas kasiradalta liian kauas kärjestä. 4 Hersey’s Kisses voitti joulukuussa keulasta ja seurasi viimeksi tauoltapaluustartissaan johtavan takaa kakkoseksi. Se lähtee auton takaa lujaa ja katsonee ensimmäiset keulat. A) 6, 2, 3, 8, 1, 4 B) 9, 5, 7, 10, 12, 11 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 6, 2, 3 Suuri: 6, 2, 3, 8, 1, 4 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-04-26&track=Bs



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 7, 8, 3

Toto64-2: 4, 1, 5, 6, 7, 3

Toto64-3: 3

Toto64-4: 2, 9, 6, 4

Toto64-5: 4

Toto64-6: 6, 2, 3

Hinta: 21,60 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 7, 8, 3, 9, 4

Toto64-2: 4, 1, 5, 6, 7, 3

Toto64-3: 3

Toto64-4: 2, 9, 6, 4, 1, 10

Toto64-5: 4

Toto64-6: 6, 2, 3, 8, 1, 4

Hinta: 108,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

PieniToto64-1: 7, 8, 3Toto64-2: 4, 1, 5, 6, 7, 3Toto64-3: 3Toto64-4: 2, 9, 6, 4Toto64-5: 4Toto64-6: 6, 2, 3Hinta: 21,60 €SuuriToto64-1: 7, 8, 3, 9, 4Toto64-2: 4, 1, 5, 6, 7, 3Toto64-3: 3Toto64-4: 2, 9, 6, 4, 1, 10Toto64-5: 4Toto64-6: 6, 2, 3, 8, 1, 4Hinta: 108,00 €