Ravivihje: Toto64 Åby 25.4.2019 – tarjolla 69660 euroa ekstraa

Ravivihje: Toto64 Åby 25.4.2019

Päivän Pankki: 11 Campo Bahia (Lähtö 7)

Päivän Pankki 2: 5 Conrads Rödluva (Lähtö 5)

Päivän Pankki 3: 4 Evaluate (Lähtö 6)

Päivän Pommi: 4 Derby Simoni (Lähtö 4)

Päivän Pommi 2: 1 Okaloosa Bell (Lähtö 9)

Toto64-1 6 Attraversiamo olisi neljäs potentiaalinen varmaehdokas illan kierrokselle. Se oli ikäluokan lupaavin kaksivuotiaana, kilpaili harvakseltaan viime kaudella eikä täysin riittänyt Kriteriumin finaalissa. Toki vastus oli siinä huikean kova. Kausi alkoi varmalla voitolla, mutta ori ei joutunut kunnon testiin. Tässä sen sijaan vastus on taas kova, ja on vaikea arvioida, kuinka paljon suosikkiin voisi luottaa? Koska mukana on maistuvia yllättäjiä, loistovireinen 4 Derby Simoni ja Jorma Kontion ajokki 2 Ad Hoc esimerkiksi, tulee halu koittaa varmistella suosikkia. Jälkimmäinen jäi pussiin viimeksi kauden avauksessaan. 9 Night Rhythm sai kehuja ennen Solvallan kisaa, mutta se ei esittänyt vielä suuria. Onko nyt näytön vuoro?

Toto64-2 5 Conrads Rödluva ei ole missään vaiheessa uraansa esittänyt heikkouden merkkejä. Se on kehittynyt askel askeleelta ja oli täysin ylivoimainen ikäluokan isoimmassa kisassa tähän asti, Oaksissa. Nyt on vaikea kuvitella suosikin tappiota, vaikka vastassa on suuria lupauksia, 1 Zourane Kronos ja 3 Zara Kronos etunenässä. Jälkimmäinen tuntuu tosin kadottaneen viimevuotisen huippuiskunsa. Samoin 8 Activated on jättimäisen lupaava ja vireessäkin: 09,5 viimeiset 800 metriä Conrads Rödluvan voittamassa Breeders Crown -karsinnassa neljännestä ulkoa, mutta asetelma on taas vaikea, jopa mahdoton?

Toto64-4 11 Campo Bahia vasta ylivoimaiselta tuntuukin kyvyiltään. Takarivistä voi lähteä rauhassa, kun viimeksi oriin innokkuus meni yli ensimmäisessä kaarteessa ja tuli laukka. Se ei siis estänyt Conrad Lugauerin superlupausta olemasta ylivoimainen maalissa kuitenkin, ja nyt ihmetyttää, mitä pitäisi tapahtua, että suosikki ei voittaisi? 3 Zephyr Kronos oli kova Amerikassa, mutta Euroopan avausstarttiin saatiin vähän villoja. 6 Brothers N.Arms on saanut raskaita reissuja ja Pasi Aikion tallin Alonellakin olisi kykyjä.

Toto64-5 Jopa 5 Racing Broddaa voisi ajatella varmaksi! Oaksin kolmonen oli yksi kovimmista tammoista ikäluokassaan koko kauden, ja tämän vuoden avausstartin perusteella hevonen on entistäkin parempi. Toki hevoset yleensäkin kehittyvät tässä vaiheessa. Kuitenkin Racing Broddan esitys tauolta hipoi järjettömän rajaa. Se lopetti kolmatta rataa viimeiset 600 metriä Solvallassa alle 07:ää ja viime vuoden huippuihin lukeutunut A Sweet Dance ohittui ajamatta 300000 kruunun ykköspalkinnon Margaretan aikaisten hevosten kisassa. Jos Racing Brodda ei onnistu, lähtö muuttuu todella avoimeksi.

Toto64-6 Päätöskohteeseen saadaan haaste. 4 Felicity Shagwell loukkaantui viime syksynä, ja tamma palaa nyt sairauslomaltaan. Se avaa tosi lujaa ja kuuluu ikäluokan kykyihin, mutta mikä on vire? Keulapaikan Felicity todennäköisesti nappaa. 5 Fanny Chenal haparoi kauden päättäneessä Breeders Crownin finaalissa loppusuoran alussa, mutta lopun tamma tuli räväkästi Conrads Rödluvan voittamassa kisassa. Tässäkään tapauksessa ei ole tuoretta näyttöä vireestä. 1 Okaloosa Bell on nyt hyvällä paikalla saatuaan järjestään raskaita reissuja viime aikoina ja tsempattuaan niissä hyvin. Koko muu porukka on tosi tasaista, ja jos voitto menee kolmen edellä mainitun ohi, voi se mennä mille hevoselle tahansa.

Tehtävä on suoraviivaisen oloinen. ”Kaikki” laittavat Ruotsin raviurheilun superlupauksen Campo Bahian varmaksi ja muissa kohteissakin on pankkeja, toki myös haasteita. Kierros uhkaa kuitenkin mennä suosikkikavalkadiksi.Jos uskoo suosikkien onnistumisiin, kannattaa merkata pelivalinnakseen ”voitto ainoastaan kun 6 oikein”, jolloin koko panos menee ylävoittoluokalle. Jackpot-rahathan sijaitsevat nimenomaan vain tuolla täysosumapotissa, ja toisaalta rivi uhkaa siis jäädä niin helpoksi, ettei alemmille voittoluokille tule nytkään arvoa – ei ainakaan, jos monta suosikkia voittaa. Kuusi oikein rasti tarkoittaa myös sitä, että täysosuma tulisi 2,5-kertaisena, koska panos ylimpään voittoluokkaan on tuon suuruinen tavalliseen peliin verrattuna.jäi Kriteriumin loppukirissä kakkoseksi, muttavalmennettava ei tosiaankaan ole jättänyt kylmäksi. Se palasi radoille kohun saattelemana, ori oli painellut harjoitusraveissa täyden matkan jo 12,7. Esitys Derby Trial -lähdössä oli huima. Campo Bahia laukkasi keulasta ensimmäisessä kaarteessa, kuroi porukan kiinni ja paineli kirikierroksen 09,5-tahtia omille teilleen johtavan rinnalta. Takarivi ei siis ole estä, korkeintaan hidaste, ja jos Amerikan ykkösoriin Muscle Hillin poika jatkaa samalla ladulla, ei muilla ole mahdollisuuksia. Kokematon ori on laukannut seitsemässä startissaan kahdesti, mutta se ei kuitenkaan vaikuta mitenkään erityisen epävarmalta ja asetelmakin siis suosii ehjää suoritusta.Kierroksella on toinenkin aivan yhtä todennäköinen voittaja kuin Campo Bahia.tallin tammaon osoittanut olevansa ylivoimainen tapaus ikäistensä tammojen joukossa. Esimerkiksi Oaksin voitto 11,9-ajalla täydellä matkalla täysin vastustamattomasti näytti sillä olevan aivan poikkeuksellista kapasiteettia. Kauden avauksessa Örebron Breeders Crownissa tamma näytti vankistuneen entisestään eli vastustajat vaviskaa!on myös lupaus, mutta on vaikea kuvitella, että Conrads Rödluvalle voisi pärjätä tämän suorittaessa normaalisti. Suosikki on ollut sen oloinen, että paikka johtavan rinnallakaan ei taitaisi olla iso huolenaihe.Vielä kolmaskin pankkiehdokas vaikuttaa tukevalta. Jenkkiorion aloittanut Euroopassa jatodella vakuuttavasti. Ensin ori rysäytti vaivatta kärkeen avoimessa kisassa Solvallassa toisesta ulkoa kolmatta ilman vetoapua tullen viimeiset 600 metriä 09:n pintaan. Kovat vanhemmat miljonäärit Canari Match ja Ajlexes Cubano olivat vastaantulijoita tuossa lähdössä. Viimeksi se eteni todella herkästi kierroksen kohdalla keulaan Breeders Crownin alkuerässä ja karkasi lopussa yhtä kevyesti. Ori ei ole esittänyt räjähtävää lähtönopeutta, mutta sen nopeudella voi siis ratkaista siinä kohtaa lähtöä, missä kuski haluaa. Tässä tapauksessa Evaluaten vastus tuntuu helpottuvan jopa selvästi edellisistä juoksuista.Avauskohteessaon maistuva yllätyshaku peleihin. Ruuna on ollut upea koko alkuvuoden, vaikka täysosumia on tullutkin vain yksi. Viimeksi Kalmarissaajoi itselleen epätavallisen passiivisesti, eikä Derby Simoni ehtinyt takamatkalta, vaikka lähelle tulikin. Ruuna kulki viimeiset 800 metriä 11-kyytiä, ja paras vauhti oli maalin kohdalla. Nyt hevoselta riisutaan taas kengät, mikä on sille selvästi paras balanssi, ja jos hakee suursuosikkivarmistuksia 64-peliin, kannattaa huomioida Derby Simoni – kuten myös muissa pelimuodoissa.Vire voittaa luokan, sanotaan.ei ehkä ole kyvyiltään aivan Drottniningspokalenin karsintansa kovimpien vastustajientaiveroinen, mutta kumpikin jälkimmäisistä palaa tauolta. Okaloosa taas on mahtivireessä, ja lähtöpaikkakin antaa mahdollisuuksia. Tamma on viime juoksuissaan ollut kahdesti johtavan rinnalla. Siinä välissä se sai kiertää suurimman osan kirilenkistä kolmatta ilman vetoapua kovavauhtisessa 75-lähdössä. Nyt luvassa lienee helpompi reissu, ja onhan Åbyssä aina sauma koittaa lopussa vaikkapa open stretchiä pitkin.9 Quiz Roc/Jorma Kontio6 Bigarrå/Henna Halme (Veijo Heiskanen)8 Sharp Dream/Johnny Takter (Petri Puro)1 Scorzone/Jörgen Sjunnesson (Veijo Heiskanen)2 Ad Hoc/Jorma Kontio1 Zourane Kronos/Jorma Kontio (Timo Nurmos)2 Wahtoshi/Jörgen Sjunnesson (Veijo Heiskanen)9 Straight Flush/Jorma Kontio2 Alone/Örjan Kihlström (Pasi Aikio)11 Estelle Brodda/Jorma Kontio (Sandra Luomala)