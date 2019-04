Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 24.4.2019

Suosikki: Lugauerin tallista löytyy vahva 4-vuotias itävaltalainen myös Solvallaan. 3 Cesare Borgia on tehnyt Ruotsissa täydellistä työtä. Kaikki voitot ovat tulleet keulapaikalta ja sinne Marc Elias tähtää nytkin. Viimeksi ruuna sai kärkipaikalla vähän painettakin avauslenkillä, mutta erkani silti lopussa 11-lopetuksella voittoon. Solvallassa päätöspuolikas oli peräti 09,8-vauhtinen. Vaikka muutama tasokas vastustajakin on viivalla, on keulasta voitto ulottuvilla. Varma.



Haastajat ja yllättäjät: 1 Solkattens Chiron on ollut myös viime starteissaan oikein hyvä ja nousee kakkoshevoseksi, vaikkei lähtöpaikka suoranaisesti puollakaan. Viimeksi se nitisti johtavan rinnalta keulahevosen 11,5-lopetuksessa ja paikkasi edellisellä kerralla lähtölaukan nousemalla 5. ulkoa vielä voittoon. Loppua se on tullut niin sanotusti syömällä. Jos suosikkia lähtee varmistelemaan, pelillisesti houkuttelevimmalta rastilta tuntuu 2 Fernando Vixi. Se osoitti 3-vuotiaana lupaavia otteita, mutta käyrä oli vähän loppukaudesta laskeva. Jorma Kontio saanee tauon aikana ruunatun menijän hyviin asemiin, eikä kärkipään sijoitus yllättäisi. Myös 10 Look Håleryd ehti näyttää kykyjään 3-vuotiskaudella, joka päättyi Kriterium-karsinnan viitossijaan takapareista. Edellytyksiä menestymiseen varmasti on, mikäli talvitauko on tehnyt hyvää. 9 Dream Kåsgård pisteli Solvallassa toiselta ilman vetoapua maaliin asti juosten ja voi napata kohta puolin uran avausvoitonkin. Tuskin vielä tässä kun vastus on reipas. Kriterium-karsinnassa vahvasti kirineen 7 Intense Bokon kauden avaus vaativissa oloissa tuotti hallitun keulavoiton, ja sekin voi olla jatkossa ikäluokkalähtöihin kelpo menijä. Ajatuksena on vielä nyt varovainen taktiikka, joten voittomatsiin on vaikea nousta.



Juoksunkulku: Cesare Borgia lähtee reippaasti ja pitänee ulkopuolelta lähtevät kurissa alussa. Fernando Vixi on osoittanut myös lähtönopeutta, mutta Jorma Kontio tyytynee paikkaan johtavan peesissä. Solkattens Chiron voi edetä johtavan rinnalle, jos saa tilaisuuden nousta toiselle radalle.



Pelijakauma: Cesare Borgia (56%) tuntuu melko lailla oikein pelatulta. Haastajista Fernando Vixi (3%) on jäänyt liian vähälle huomiolle.



Ranking: A) 3 B) 1, 2, 10, 9, 7, 5, 6 C) 4, 8 D) -