Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: GrandSlam75 Halmstad 22.4.2019

Taktinen veto

Päivän Pankki: 3 Ringostarr Treb (Lähtö 9, GS75-6, T4-3, Päivän Duo-1)

Ideaveto: 2 Viveur Bi (Lähtö 10, GS75-7, T4-4, Päivän Duo-2)

Päivän Pommi/Ideaveto: 2 Floalts Cicciolina (Lähtö 6, GS75-3)

Päivän Pommi: 5 Fantasia Newport (Lähtö 4, GS75-1)

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 2, 12, 5

Toto75-2: 4, 2, 10

Toto75-3: 3, 2

Toto75-4: 8, 3

Toto75-5: 2, 1, 6

Toto75-6: 3

Toto75-7: 2

Suuri

Toto75-1: 2, 12, 5

Toto75-2: 4, 2, 10

Toto75-3: 3, 2

Toto75-4: 8, 3

Toto75-5: 2, 1, 6

Toto75-6: 3

Toto75-7: 2, 5

GS75:ssä on tarjolla aina jättipotti, jos löytyy vain yksi seitsemän oikein -tulos. Takuupotti tarjoaa 1,5 miljoonan euron voiton tuolle osumalle. Suomalaistaustaisia valjakoita raveissa on rajallinen määrä, muttavalmentamaon pelin käytetyin pankki.(GS75-5)on vauhdikas hevonen, mutta se on myös ailahteleva. Puron valmennettava palaa lisäksi tauolta, joten se tuntuu nyt karkeasti liikaa luotetulta pelissä. Tässä vihjeessä jättisuosikki ohitetaan täysin. Toki se voi myös voittaa vaikkapa ylivoimaisesti, mutta palkkio sen pelaamisesta ei nyt kata riskiä.Harvoin pääsee pelaamaan hallitsevaa Elitloppet-voittajaa ”tavallisessa lähdössä” ilman että hevonen olisi megasuosikki, mutta nyt Halmstadissakohdalla näyttää käyvän niin. Ori on kärsinyt jalkavammasta tauollaan, mutta se on nyt takuulla hyvin valmisteltu paluuseensa. Ori avaa todella lujaa ja toisaalta se ei ole riippuvainen keulapaikalta. Viimeksi tullessaan pikkutauoiltaori on mennyt ensin avausstartissaan tallista 10,5 täyden matkan jättilaukan kera ja viime vuonna saman matkan 10,0 voittaessaan Olympiaravit. Eiköhän taso riitä nytkin, ja ori vaikuttaisi olevan erikoistarjouksessa. Riordanin valmennettava hakee heti näyttöä päästäkseen kevään suurkilpailukaruselliin mukaan.Varennen poikaei onnistunut avausstartissaan Ruotsissa. Saksassa ruuna teki Michael Nimczykin valmennuksessa kolme- ja nelivuotiskausillaan lähes selvää jälkeä: kahdeksan voittoa 10 kilpailusta. Saksan starttiensa perusteella ruuna ei hyödy lähtöpaikastaan suuremmin, koska se ei ole nopea avaaja. Sen sijaan epävarmuustekijät keskittyvät taas juuri alkuun. Sehän laukkasi kiihdytyksessä avausstartissaan. Kuitenkin kyseessä on tosi vahva ja kyvykäs hevonen näihin lähtöihin. Se pystyy voittamaan vaikkapa johtavan rinnalta, ja reissuun voi joka tapauksessa lähteä ajoissa. Bergh on varsinainen ”pellepeloton” ravivalmentajaksi ja hän lienee keksinyt jotain uutta varustukseen tai kengitykseen, jotta vahvalla hevosella päästään ravia. Ehjällä suorituksella normaalitasollaan Viveur Bi ei voi olla kaukana kärjestä tässä kisassa ja jatkoakin on mielenkiintoista seurata.Kolmoskohteen suosikitjaovat epävarmoja menijöitä. Näin estradi on avoinna yllätyksille, ja tällainen voisi olla viimeksi tauolta palannut. Tamman kuski vaihtuu nyt valmentajaetelän parhaisiin ohjastajiin kuuluvaan. Sopivassa tehtävässä hyvältä paikalta mahdollisessa nousuvireessä kilpaileva tamma voi onnistua.on toinen hiljan Saksastasiirtynyt ravuri, jolla olisi kykyjä pärjätä tänään Halmstadissa, mutta myös omat ongelmansa. Avauskisansa Ruotsissa se oli liki voittaa vielä pahan laukankin jälkeen, mutta loppukaarteessa, kun sillä oli jo ote voitosta, tuli uusi laukka. Se tuli ehkä seurauksena 100 metriä aiemmin tulleesta häirinnästä. Tamma on tosi kyvykäs, kuten Suomessa vaikuttanut sisarensa huipputamma Absolut Newportkin. Viimeksi Mantorpissa ravi ei sujunut ja laukka loppusuoran alussa ei vienyt menestystä. Tässäkin Robert Bergh kokeilee varmasti jotain uutta. Lähtö ei ole huippuluokkaa, ja onnistuneella juoksulla Fantasia Newport on liki yllätystä.