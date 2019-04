Ravivihje: Toto75 Romme 21.4.2019 – jättipottikierros

Suosikit: Daniel Redénin käsissä viime vuonna otteitaan parantanut 3 Bucks To Burn tuli tauolta paluussa keulasta selässä juosseen ohittamaksi maalisuoralla, mutta ruuna pisteli itsekin ihan juosten 11-vauhtia perille. Vetolaput varustukseensa saava ruuna pääsee matkaan kovimpia vastustajia sisempää, joten mahdollisuudet koko matkan johtoon ovat olemassa. Kokeillaan tasaisesti pelattuun lähtöön varmaksi. 5 Sign Me Up Too aloitti kauden voitolla johtavan rinnalta pitkällä matkalla. Päätöspuolikkaalla keulaan jyränneen ruunan askel alkoi ymmärrettävästi jo suoralla painaa, mutta startti alla jenkkikärryt perässä ja kengittä se voi parantaa tähän vielä jonkin verran. Toiselta radalta 75-voittoon saa tosin tehdä kovasti töitä. Vakuuttavia otteita viime syksynä esittänyt 4 Ural ei ollut enää viimeisimmissä starteissa aivan parhaimmillaan, mutta tauko lienee tehnyt hyvää ja ori on heti mahdollinen menestyjä.



Haastajat ja yllättäjät: Jos juoksussa pidetään vauhtia, voi 9 Electrical Stormin kiri purra lopussa. Mattias Djusen suojatti osoitti maaliskuun starteissa erinomaista virettä tullen mm. Solvallan finaalissa sarjaa alempana lopun sisältä erittäin terävästi. 6 Je t'Aime Explosiv kipusi viimeksi kaukaa parijonosta asiallisesti kärjen tuntumaan. Tasainen avaaja jää nytkin alussa taaemmas, mutta voi vauhtijuoksussa kohota korkealle. Hyvää virettä ovat esittäneet myös 10 Earn n'Burn ja 8 Global Undecided. Juoksunkulku sanelee mahdollisuudet niiden kohdalla.



Juoksunkulku: 1 Budets Lasse lähtee liukkaasti, mutta luovuttaa keulat jollekin pelihevoselle. Bucks To Burn pystyy todennäköisesti torjumaan ulkopuolelta starttaavat ja hakee vetotyöt. Sign Me Up Too on ”kakkossuosikki” keulan ottajaksi.



Pelijakauma: Bucks To Burnin (21%) kuuluisi olla suosikki.



Ranking: A) 3, 5, 4 B) 9, 6, 10, 8 C) 11, 1, 12, 2, 7 D) -