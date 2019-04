Ravivihje: Toto75 Färjestad 19.4.2019

Suosikit: Vaikka Färjestadissa sisärata ei ole auton takana optimaalisin paikka kiihdyttää, saa 1 Taiga Woodland silti niukan ykkösvihjeen oppilaslähdössä. Ruuna oli toissa kerralla pitkään tauolta erittäin vakuuttava, muttei ollenkaan yhtä hyvä enää viimeksi. Molemmilla kerroilla se on juossut keulapaikalla, viimeksi ei tosin saanut sitä suoraan. Aiemmin terveysmurheista kärsineelle ruunalle huoltotauko on tehnyt varmasti vain hyvää. Se voi pystyä puolustamaan johtopaikan ja silloin voitto olisi ulottuvilla. 4 Viking Brodde otti helmikuussa kaksi varmaa keulavoittoa, mutta laukkasi viimeksi lähtöön. Sen jälkeen 4-vuotias pisteli 5. ulkoa lopun 13,5-vauhtia. Kengittä ja jenkkikärryillä tällä kertaa menevä ruuna on voittomatsissa.



Haastajat ja yllättäjät: Muillakin on mahdollisuuksia. 9 Mellby Galanga aloitti vuoden voittamalla vaativalla juoksulla, mutta joutui jäämään maaliskuun lopussa yhdestä startista pois. Hyvän hevosen leima pitkän tauon aikana ruunatulla menijällä oli jo viime vuonna. Nyt kokeillaan kevyempää balanssia ja jenkkikärryjä. 5 Majestic Wine kävi Kalmarin 75-lähdössä kierroksilla ja laukkasi avauskurviin. Viimeksi se esiintyi pieneltä tauolta ilman lappuja rauhallisemmin ja tuli toisen radan vetäjäksi noustuaan hyvin maaliin saakka. Kapasiteetti riittää. Tallikaveri 10 Hairos F.Boko on voittanut Ruotsin starttinsa keulasta, mutta lopullinen luokka on ehkä jäänyt vielä vähän pimentoon. Loppuvuonna vakuuttavasti kulkenut 8 Arvid S.H. pilasi viimeksi laukkaan avauskaarteessa. Ainakin vauhtijuoksussa oriilla on saumat nousta kärkikamppailuun. 3 Leo Leo vastasi viimeksi keulasta voittoon.



Juoksunkulku: Eturivin hevoset ovat avaajina melko tasaisia, joten Taiga Woodlandilla on mahdollisuudet pitää sisältä keulapaikka ellei sitten Viking Brodde saa uudella varustuksella lisää vauhtia.



Pelijakauma: Taiga Woodland (12%) on jäänyt liian vähälle pelille. Ylipelattuja ovat Hairos F.Boko (21%) ja Iglesias Boshoeve (8%).



Ranking: A) 1, 4 B) 9, 5, 10, 8, 3 C) 6, 2, 12, 11, 7 D) -