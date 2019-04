Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 17.4.2019

Suosikit: 15 Lutecia saa kolmosrivistäkin ykkösvihjeen. Se ei voinut Färjestadin 75-lähdössä keulasta mitään Southwind Fejille ja laukkasi lopulta lyötynä. Axevallan suoritus oli taas hyvä 4-vuotiaan kontrolloitua johtopaikalta tapahtumia maaliin saakka. Vauhdin tasaantuessa André Eklundh voi tehdä ratkaisuja aikaisin ja silloin hyviä otteita esittäneen 4-vuotiaan saumat olisivat hyvät. 3 Make More Cider olisi täydessä kunnossaan ollut selvä suosikki näistä asemista, mutta tallikommentit ovat vähän varovaisia. Tammalla on ollut aikaisemmin ravin kanssa ongelmia, mutta molemmat voittonsa se otti 3-vuotiaana keulasta ylivoimaiseen tyyliin.



Haastajat ja yllättäjät: Varmasti keulasta Örebron kauden avauskisan voittanut 4 My Choice pääsee reippaasti liikkeelle ja on hyvällä juoksulla nytkin kärkikahinoissa. Voittokaan ei ole mahdoton, jos vire on mennyt eteenpäin. Vähän pelatuista maistuvin on 14 My Little Sparrow, joka kulki viimeksi kovassa lähdössä 3. sisältä päätöspuolikkaan 10-vauhtia, mutta sijoitus ei parantunut. Vastus on nyt toista maata. 6 Donkie Ixi on voittanut kahdesti peräkkäin johtopaikalta, mutta ainakaan omin avuin samalle paikalle ei nyt ole asiaa. 8 Nunna on vaihtanut valmentajaa tauon aikana. Sarja on melko sattuva, joten ei menestyminen ulkoakaan aivan mahdotonta ole.



Juoksunkulku: 1 Call Me Fancy, Make More Cider ja My Choice avaavat parhaiten. Johan Untersteiner päässee valitsemaan taktiikan, haluaako ajaa keulasta vai selästä. Lutecia voi kiertää vauhdin rauhoituttua eteenpäin.



Pelijakauma: Lutecia (15%) ansaitsisi takaakin enemmän kannatusta. Make More Cider (31%) on liian selvä suosikki, myös Donkie Ixi (12%) tuntuu liikaa pelatulta. My Little Sparrow (0%) on pelaamattomana hyvä merkki.



Ranking: A) 15, 3 B) 4, 14, 6, 8, 13, 1, 12, 9, 10, 5 C) 2, 11 D) -