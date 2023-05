Koska Oulun Toto75-kohteet ovat vuoden kiharaisimmat, suuri voitto-osuus on jopa todennäköinen jättimäisellä jackpot-kierroksella.

Lauantaina on pelissä Suomen mittapuulla massiivinen liki 300 000 euron jackpot. Koska kierros on supervaikea, eikä selkeistä varmoista ole tietoakaan, taitoniekoille on luvassa iso palkinto.

IS Ravien suuri vihjesysteemi nojaa kahteen varmaan, joista toinen ei ole edes lähtönsä suosikki.