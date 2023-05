Lauantain ravirivi ratkeaa Sorsasalon kaviouralla.

Parvelan Retun ja Evartin kohtaaminen Savo-ajossa (T75-6) on kohteiden makupala. IS Ravit arvioi, että Parvelan Retu on lähtökohtaisesti vahvemmilla tällä kertaa.

Kierroksen todennäköisin voittaja on avauskohteen nuori lupaus Rekilammen Sauli.

Ravit alkavat lauantaina kello 13. T75-peliaika päättyy viidennen lähdön starttiin kello 14.45.

