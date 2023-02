Teivon Toto75-finaaliravit on rautainen urheilutapahtuma, jossa huippuhevoset kamppailevat muhkeista palkinnoista. Pelillistä mielenkiintoa lisää entisestään 70 000 euron jackpot.

Seinävarmat ovat lauantaina kortilla. IS Ravien valinta on Knows Best, vaikka päähaastajan valmentaja uhkaa laittaa sen yllättävästi ahtaalle jo kiihdytyksessä tallinsa kakkoshevosella.

Vihjesysteemit on kohdistettu pelkästään T7-voittoluokkaan, jolloin mahdollisen täysosuman voitto-osuuden saa 2,5-kertaisena.

Lue lisää: Nähdäänkö Tampereella talven kohukilpailu? Valmentaja uhoaa vesittävänsä ykköshaastajan tallikaverilla suosikin juoksun