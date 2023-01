Savon Sisu on keskiviikon ravirivin varmavalinta.

Hattutemppujackpotin avainohjastaja tällä viikolla on Antti Teivainen. Jos hän voittaa vähintään kolme Toto65-lähtöä, kuusi oikein -tuloksen pelanneiden voitto-osuus tuplataan.

Teivaisen paras sauma on viidennen kohteen Rannan Pomo, eikä T65-4:n Way To Gon tai T65-6:n Vicky Savoyn voittokaan pudottaisi jakkaralta.

