Ravivihje: Toto75 Pori 7.1.2023 – 59 216 euroa ekstraa potissa

Jackpot-kierroksella luotetaan ideavarmaan.

Kaivattu ja toivottu divisioonakaruselli pyörähtää käyntiin Kavioliigassa lauantaina. Hevoset pääsevät jahtaamaan karsintalähdöistä pisteitä ja paikkoja rahakkaisiin finaaliraveihin, joista seuraavat ravataan Teivossa helmikuun lopulla.

Porin kierroksella huomio kiinnittyy etenkin pronssidivariin (T75-4), joka on todellinen kanuunalähtö. IS Ravien täky kisaan on Mandela Zon, jolle voi laskea saumat koko matkan johtoon.

Ravit alkavat lauantaina kello 13. Täysosumille jaettavan 59 216,24 euron lisärahan kuorruttaman T75:n peliaika päättyy viidennen lähdön starttiin noin kello 14.45.

