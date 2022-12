Main ContentPlaceholder

Ravivihjeet

Ravivihje: Toto75 Teivo 10.12.2022

All Or Nothing ja Quite A Lover ovat vihjesysteemien varmavalinnat.

Lauantain T75-kierroksen todennäköisin voittaja on viidennen kohteen Suvionni, mutta sille otetaan muutama varmistus porukkalapulle potin toivossa. Ravit alkavat lauantaina kello 13 ja Toto75:n peliaika päättyy viidennen lähdön starttiin noin kello 14.45. Lue lisää: Hurjalla voittoprosentilla kilpaileva ruuna on arvoitus valmentajalleen – ”Helpompi veikattava seuraavaan kisaan”