Ravivihje: Toto75 Jyväskylä 12.11.2022

Killerillä ravataan neljän suurkilpailun kisat lauantaina.

Suurin ykköspalkinto on jaossa 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa (T75-2). Siinä pelisuosikki Chasing Highs on vaarassa, sillä asiat eivät ole menneet nappiin kisan alla.

Kierroksen varmavalinnoissa riitti pohtimista. Moni kohde on tasaisen tasokas, mistä on hankala nostaa yhtä hevosta yli muiden. Valintamme kohdistuivat avauskohteen Infinitoon ja T75-4:n Perchpondiin, vaikka niilläkin on epävarmuustekijänsä.

Ravit alkavat lauantaina kello 13. T75-peliaika päättyy viidennen lähdön starttiin noin kello 14.45.