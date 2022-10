Ravivihje: Toto65 Vermo 26.10.2022 – 35 162 euroa ekstraa potissa

Tappioton Stop The Press on keskiviikon ravirivin pankki.

Lisärahan kuorruttamalta T65-kierrokselta löytyy varmakandidaatteja vaikka muille jakaa. Pelisuosikeista Stop The Press, Viisori ja Bridge Commander ovat turvallisen tuntuisia vaihtoehtoja.

Ideavarmoiksi voi tarjota ainakin Villieläintä ja Marcos Gallonia. Molemmat hevoset ovat esittäneet niin kovaa iskua syksyn kilpailuissaan, että onhan se nyt kumma, jos voittosaldo ei komistu pian.

Vihjesysteemeissä pähkinää lähdetään kuorimaan niin, että tällä kertaa ei tehdäkään pientä ja suurta systeemiä. IS Ravien peli on kahden keskikokoisen kupongin muodostama minihajoitus, jossa kierroksen todennäköisimmän voittajan Stop The Pressin kaveriksi tarvitaan Villieläin tai Marcos Gallon.

Suursuosikin varassa olevat vihjesysteemit pelataan ilman muuta jackpot-kierroksella vain päävoittoluokkaa kohden.

