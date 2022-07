Ravivihje: Kunkkarit, kuninkuuskilpailu Forssa 30.-31.7.2022

Alkaako Parvelan Retun valtakausi?

Kuninkuusravien molempiin pääkilpailuihin voi pelata Veikkauksen toto-osiossa voittajaa, kaksaria, troikkaa ja päivän duoa lauantaina ravattaviin 2100 metrin avausmatkoihin asti. Peliaika päättyy lauantaina noin klo 16.13. Kohteet löytyvät sunnuntain puolelta kohdasta ”Kunkkarit”.

Ravikuninkaaksi ja -kuningattareksi selviää hevonen, joka juoksee kaikki kolme osamatkaa nopeimmassa yhteisajassa. 1609 ja 3100 metrin lähdöt ovat ohjelmassa sunnuntaina.

Suosikki:

Parvelan Retun kohdalla ylisanat alkavat jo loppua kesken. Ori on tehnyt kesällä aivan ilmiömäisiä juoksuja laukkojen jälkeen. Veret seisauttavin esitys oli Suur-Hollola-ajon voitto alun pahan laukan jälkeen. Kyseessä oli varmasti yksi kylmäverihistorian kovimmista juoksuista. 7-vuotias on kuninkuuskilpailun debytantti ja aina pienen kysymysmerkin tuo miten hevoset uurastuksen lopulta suorittavat. Oli miten hyvä hevonen tahansa. Silti ylivoimaisesti isoin kysymysmerkki on laukat. Kärsiikö edes Parvelan Retun antaa niiden muodossa ylen määrin tasoitusta, jossain vaiheessa parhaallekin tulee rajat vastaan. Laukka voi pahimmassa tapauksessa mennä äkkiä myös pitkäksi.

Haastajat:

Evartti lähtee Forssan valloitukseen hallitsevana kaksinkertaisena ravikuninkaana. Kesän isoin onnistuminen tuli Härmän Nordic Kingista, jonka ori voitti ennen parhaita kylmäverisiä ja laukannutta Parvelan Retua. Evartti on pyörinyt isoissa kisoissa muutenkin jatkuvasti totokolmikossa, mutta jäänyt hieman Parvelan Retun varjoon. Se ei johdu Evartin huonoudesta, vaan Parvelan Retun hyvyydestä. Antti Ojanperä tiimeineen on monta kertaa aiemminkin osoittanut, miten he saavat hevoset parhaimmilleen kauden pääkisaan ja tuskin nytkään tapahtuu poikkeusta. Evartti voikin tehdä kuninkuuskilpailussa jälleen kauden parhaat esityksensä.

Vixeli ei ole vielä tällä kaudella saanut isoa onnistumista vyölleen. Orilla on kuitenkin tähdätty koko ajan kuninkuuskisaan, jonne sen ominaisuudet sopivat loistavasti. Viime vuonna Tapio Perttusen treenattava voitti päätösmatkan ylivoimaisesti ja oli kokonaiskisan neljäs. Ilman maililla tullutta laukkaa Vixeli olisi voinut olla vaikka kuinka korkealla.

H.V. Tuuri ei päässyt osallistumaan kevään- ja alkukesän isoihin kisoihin, mutta on kuntoutunut juuri oikeaan aikaan. Suurmestaruudessa ori oli jo toinen Parvelan Retun jälkeen ja taakse jäi mm. Evartti. Hyvin todennäköisesti vire lienee yhä kovassa nousussa ja H.V. Tuuri on vähän startanneena myös tuore tapaus. Monella vastustajalla kesän kilpailurumba voi jo näkyä. Ossi Nurmosen valmennettava osoitti viime vuonna kuninkuuskilpailun debyytissään selvittävän rankan urakan. Se oli kokonaiskilpailussa toinen.

Yllättäjät:

Välkyn Tuisku tuntuu olevan hevonen, jolla on yhdeksän elämää. Ura ei ole aina ollut yhtä ruusuilla tanssimista, mutta aina ori tulee takaisin. Nordic Kingissa se oli hienosti kolmas Evartin ja Odd Heraklesin jälkeen. 15-vuotias konkari juoksee sääntöjen takia jäähyväiskauttaan ja jättää hyvästit ainakin kilpailijana kuninkuusraviyleisölle. Viime vuonna Välkyn Tuisku oli sekä päätösmatkalla että myös kokonaiskilpailussa kolmas.

Veeran Poika oli talven ja kevään yksi isoimpia yllättäjiä ja tasonnostajia, kun ori voitti kaksi isoa lähtöä ihan parhaita vastaan. Kesän tullen, kun ”isot pojat” pääsivät vauhtiin ja radat nopeutuivat, niin menestys on ollut vaisumpaa. Viime vuonna Veeran Poika oli kuninkuuskilpailussa kuudes.

Tapio Perttusen toinen valmennettava Uljas Suomalainen oli viime vuonna tasaisella suorittamisella kokonaiskilpailun viides ja samoilla sijoilla ori pystyy optimaalisella onnistumisella olemaan myös nyt. Isompi menestys yllättäisi.

Väkivahva Sheikki on ollut kahtena viime vuonna päätösmatkalla kolmas ja neljäs. Orilla todennäköisesti panostetaan myös tänä vuonna vain ja ainoastaan 3100 metrille. Siellä Sheikki tulee napsimaan monta päänahkaa, mutta kokonaiskilpailussa sijat puolenvälin paremmalla puolella olisivat iloisia yllätyksiä.

Osallistumisen riemua:

Enon Vilppi on saanut tälle kaudelle ripauksen kovuutta lisää, mutta on edelleen ison välimatkan päässä parhaimmista oreista.

Herra Heinämies on yksi kuninkuuskisan kolmesta ensikertalaisesta. Vielä tänä vuonna kaikkien matkojen kunnialla selvittäminen tuntuisi hyvältä tavoitteelta. Paljon urallaan ongelmista kärsinyt 9-vuotias ehtii tulevaisuudessakin.

Sedät jaksaa heilua:

Rokin Maxi on Välkyn Tuiskun ohella kisan toinen 15-vuotias konkari. Ori on juossut uransa kolmessa kuninkuuskilpailussa yhteensä yhdeksän osalähtöä, joissa paras sijoitus on ollut kuudes. Tuon parantaminen olisi jo kova juttu.

Kujanpään Jyräys debytoi kuninkuuskilpailussa kypsässä 14-vuoden iässä. Omissa sarjoissaan ori on tehnyt hyvää jälkeä, mutta kaikkein parhaimpia vastaan on ollut hankalaa.