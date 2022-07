Ravivihje: Kunkkarit kuningatarkilpailu Forssa 30.7.-31.7.2021

Ciiran Tähti loistaa Forssassa?

Kuninkuusravien molempiin pääkilpailuihin voi pelata Veikkauksen toto-osiossa voittajaa, kaksaria, troikkaa ja päivän duoa lauantaina ravattaviin 2100 metrin avausmatkoihin asti. Peliaika päättyy lauantaina noin klo 16.15. Kohteet löytyvät sunnuntain puolelta kohdasta ”Kunkkarit”.

Voittajaa voi veikata myös pitkävedon puolella.

Ravikuninkaaksi ja -kuningattareksi selviää hevonen, joka juoksee kaikki kolme osamatkaa nopeimmassa yhteisajassa. 1609 ja 3100 metrin lähdöt ovat ohjelmassa sunnuntaina.

Suosikki:

Viime vuonna ensimmäisessä kuningatarkilpailussaan toiseksi sijoittunut Ciiran Tähti on kehittynyt tälle kaudelle entisestään. 8-vuotias on tehnyt lähes kaiken oikein. Avoimien tammalähtöjen voittoja on kertynyt plakkariin jo kuusi kappaletta. Monipuolisuudesta kertoo, että toissa viikolla Seppo Suurosen valmennettava voitti Vermossa stayermatkalla ja Mikkelin perinteisen St Michel-päivän tammamailin. Jälkimmäisessä Ciiran Tähti noteerasi tuloksen 21,2a/1609 metriä, jolla se nousi kautta aikojen neljänneksi nopeimmaksi tammaksi. Hovikuski Esa Holopainen on moneen otteeseen todennut, että parasta puolta Ciiran Tähdestä on vaikea sanoa, koska kaikki ominaisuudet ovat niin hyviä. Sama toimii myös toisin päin, heikkoja kohtia ei ole.

Haastajat:

Viidettä kertaa kuningatarkilpailuun osallistuva Hetviina on ollut enemmän tai vähemmän iso ennakkosuosikki kahtena viime vuonna. Osin epäonnestakin johtuen kuningatarseppele on jäänyt toistaiseksi tulematta. Nyt 12-vuotias pääsee iskemään haastajan asemasta. Antti Tupamäen treenattava ei ole ollut ehkä ihan parhaimmillaan, sillä kauden voittotili on vielä avaamatta. Hetviinaa ei kuitenkaan pääse moittimaan ja myös vire on sopivasti nousujohteinen. Viimeksi Vermon stayermatkalla se kiri lujaa toiseksi samalla ajalla voittaneen Ciiran Tähden kanssa.

Suven Sametti teki vuosi sitten melkoisen tempun voittamalla ravikuningattaruuden vasta 6-vuoden iässä. Myös tällä kaudella Siporin tytär on suorittanut hyvällä tasolla. Tosin keskinäiset kohtaamiset Ciiran Tähteä vastaan ovat tylysti 5-0 Ciiran Tähden eduksi. Valmentaja Tapio Perttusen kommenteista on voinut koko ajan vähintään rivien välistä lukea, että tähtäin on ollut vain ja ainoastaan kuningatarkilvassa. Suven Sametti lieneekin viikonloppuna parempi kuin kertaakaan tänä vuonna.

Esikoisvarsaansa odottelevan Liisan Tulilinnun viimevuotinen seppelejahti meni varmasti jonkinlaiseen kuninkuusravihistoriaan. Tamma väsyi avausmatkalla viimeiseksi ja moni varmasti luuli hevosen jäävän sunnuntailta pois. Mitä vielä, Liisan Tulilintu voitti jättihienojen esityksien päätteeksi sekä mailin että 3100 metrin rypistyksen. Tämän kauden kohokohta on toistaiseksi ollut Härmän Nordic Queen, jonka Harri Kotilaisen suojatti voitti ja taakse jäi muun muassa Ciiran Tähti, Hetviina ja Suven Sametti. Nimensä mukaisesti tuliluontoinen 11-vuotias on monta kertaa itse itsensä pahin vastustaja, sillä turha painaminen ja siitä johtuvat laukat tahtovat pilata pelin monta kertaa. Avausmatkalle tamma sai radan yksi, josta laukkariski kasvanee entisestään. Kapasiteetti riittää ihan mihin vain.

Yllättäjät:

Lakan Leija on ollut kahtena viime vuonna seppelejahdissa kolmas ja viides. Samoille sijoille se pystyy myös nyt ajotietokone Santtu Raitala kärryillään ja kovalla suoritusvarmuudellaan.

Taksvenla omaa hyvin paljon samoja ominaisuuksia kuin kisan toinen lapualaistamma Lakan Leija. Se pyörii jatkuvasti kärkipäässä avoimissa tammalähdöissä, mutta kapasiteetti ja kovuus ei ole aivan samaa tasoa kuin kuningatarkilvan suosikeilla.

Varjonova pääsi kypsässä 13-vuoden iässä vihdoin ensi kertaa kuningatarkilpailuun. Varahevosena se on ollut monta kertaa. Bella Varjosen valmennettava on saanut tälle kaudelle selvästi kovuutta lisää. Siitä hyvänä osoituksena Suur-Hollola-viikonlopun avoin tammalähtö, jossa tamma tsemppasi johtavan rinnalta vahvasti kolmanneksi. Varjonova seuraa vauhdissa kuin vauhdissa, ja se on iso etu kuningatarkilpailussa.

Osallistumisen riemua:

N.P. Liitotähti on tehnyt hienon nousun avoimiin tammalähtöihin Kimmo Taipaleen treenistä. Kevään voitoissaan kuningatarkisan debytantti kukisti jopa Ciiran Tähden, Hetviinan, Liisan Tulilinnun ja Suven Sametin. Toki tamma pääsi lähtemään 20 metriä niiden etupuolelta, mutta joka tapauksessa tasonnosto on ollut kovaa luokkaa. Vielä tänä vuonna menestys tulisi kuitenkin isona yllätyksenä.

M.A. Piste hyödynsi nimensä mukaisesti uutta pistesysteemiä ja rohmusi yhdeksänneksi eniten pisteitä tälle vuodelle lanseeratusta Kohti Kuninkuusraveja-rankingissa. Se takasi varman paikan kuningatarkisaan. Paikka ei tullut tietenkään pelkästään ahkeran kilpailutuksen ansiosta. Ensimmäistä kertaa kuningatarkilvassa juokseva tamma polkaisi heinäkuun alussa oriita ja ruunia vastaan Vermossa 23,5ake. Yksikään viikonlopun vastustaja ei ole mennyt tällä kaudella täyttä matkaa kovempaa.

Edellisten tavoin kisan ensikertalainen Hulluduunari on pyörinyt kesän tammalähdöissä tasaisesti sijoilla 3-6. Pertti Niverin treenattavaa on pidetty enemmän talvihevosena, mutta viimeksi Ciiran Tähden voittamassa Mikkelin tammatähdessä se osoitti, että myös vauhtia löytyy. Tuloksella 22,2aly ennätyksestä putosi kertaheitolla 0,8 sekuntia.

Vennelmon Varma lukeutuu avoimien tammalähtöjen vakiokalustoon. Paras vire on ollut viime aikoina hieman hakusessa.

Kotiradan toivo Lily lukeutuu kisan viiteen ensikertalaiseen. Tammaa on pidetty enemmän lyhyen matkojen hevosena, mutta tänä vuonna se on osoittanut suorittavansa myös pitkät kolmen kilometrin kilpailut. Forssan stayermatkalla taakse jäi Suven Sametti. Silti 9-vuotiaan kovuus näin kovaan kisaan arveluttaa.