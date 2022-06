Härmän juhannuslauantain Toto75-peli huipentuu hurjatasoiseen Nordic Kingiin.

Vihjerivit rakennellaan kahden varman varaan, joista Hipsun Poju (T75-2) on kohteensa selvä ennakkosuosikki ja Credit To Lovessa (T75-3) on kosolti pelillistä ideaa.

Toto75-peli sulkeutuu lauantaina kello 14.45.

Lue lisää: Stallone metsästää revanssia Nordic Kingissä – yksi merkittävä etu nyt suomalaisässän puolella

Lue lisää: Parvelan Retu maltillisen odotuksin Härmän superkisaan – ”Ulkomaiset hevoset tosi kovia”