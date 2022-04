Ravivihje: Toto75 Vermo 30.4.2022 – Finlandia-lauantai ja 40 000 euroa ekstraa potissa

Quick Vald on kierroksen mielekkäin vaihtoehto suosikkivarmaksi.

Finlandia-lauantai on käsillä. Ravit huipentuvat Tammaderbyn loppukilpailuun, jossa Magical Princess yrittää jälleen kerran selvitä An-Dorran veivaamasta vauhtimyllystä.

Lue lisää: Kerran vielä, An-Dorra ja Magical Princess! Ympyrä sulkeutuu ja kaksintaistelut huipentuvat Tammaderbyssä

Vihjesysteemien varmaksi valitaan T75-6:n Quick Vald. Huippukuntoinen hevonen ei voi välttyä voitolta enää kauaa. Tällä kertaa arpaonni oli suosiollinen lähtöradan muodossa ja 1620 metrin pikamatka puoltaa nopeaa hevosta.

Pelillistä niskalenkkiä T75-vastapelureista yritetään vääntää avoimessa tammalähdössä, joka on pelin neljäs kohde. Siinä Club Nord Elit on kuumentunut liian suureksi ennakkosuosikiksi. Näin käy usein kierroksilla, joilta puuttuvat selkeät kansanvarmat. IS Ravien ideat lähtöön ovat liukas kiihdyttäjä Goodygoodytwoshoes ja Ruotsista Vermoon menestymään matkaava Greta Sisu.

Lisärahakierroksilta tuttuun tapaan pelit tehdään vain päävoittoluokkaa kohden ja alavoitoista luopuen. Silloin lunastuksen saa osuman tullen 2,5-kertaisena.

Ravit alkavat lauantaina kello 14. T75-peliaika päättyy viidennen lähdön starttiin noin kello 15.40.