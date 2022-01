Main ContentPlaceholder

Ravivihjeet

Ravivihje: Toto75 Vermo 29.1.2022

Kohteista neljä on TalviCupin finaaleja, jotka eivät ole aivan yksinkertaisia veikattavia. Kierroksen jättisuosikki Way To Go on varmistettu vihjesysteemeissä nälkäisillä haastajilla.