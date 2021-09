Ravivihje: Toto75 Vermo 4.9.2021 – Derby loppuhuipennuksena

Sahara Jaeburn, Magical Princess, Consalvo vai An-Dorra?

Kaikkien aikojen ikäluokan Derbyn voittajaa on arvuuteltu pitkin kautta, ja lauantaina Vermossa se viimein selviää. IS Ravien kärkirankkaus on Sahara Jaeburn, mutta koko tasainen supernelikko on pakko ottaa mukaan T75-lapulle päätöskohteessa.

Vihjerivien tukipilareiksi valitaan Derby-finaalista epäonnisesti karsiutunut Piece Of Hero (T75-2) ja suomenhevostähti Parvelan Retu (T75-6).

Ravit alkavat Vermossa lauantaina kello 13. T75-peli käynnistyy kuudennesta lähdöstä noin kello 15.15 ja rivin kliimaksina ajettava Derby-finaali starttaa kello 17.40.

