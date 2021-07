Ravivihje: Kunkkarit kuninkuuskilpailu Seinäjoki 31.7.-1.8.2021

Kuningas pysyy valtaistuimellaan?

Kuninkuusravien molempiin pääkilpailuihin voi pelata Veikkauksen toto-osiossa voittajaa, kaksaria, troikkaa ja päivän duoa lauantaina ravattaviin 2100 metrin avausmatkoihin asti. Peliaika kuninkuuskilpailuun päättyy lauantaina noin klo 16.50. Kohteet löytyvät sunnuntain puolelta kohdasta ”Kunkkarit”.

Ravikuninkaaksi ja -kuningattareksi selviää hevonen, joka juoksee kaikki kolme osamatkaa nopeimmassa yhteisajassa. 1609 ja 3100 metrin lähdöt ovat ohjelmassa sunnuntaina.

Suosikki:

Evartti kävi suolisto-ongelmien vuoksi talvella jopa kuolemanporteilla, mutta taistelija palasi radoille uskomattoman nopeasti. Kaikesta on huokunut, että hallitsevalla kuninkaalla on tähdätty vain ja ainoastaan Seinäjoen kuninkuuskilpaan. Orille on annettu kilttejä juoksuja, tärkeimpänä tavoitteena, että se tulee hyvin maaliin. Suurmestaruusajossa Evartti sai sisäpareista myöhään kiritilat lopettaen päätösmetrit todella terävästi, mutta ei aivan ehtinyt ohi H.V. Tuurista. Tuo oli näyttö siitä, että vire alkaa olla huipussaan oikeaan aikaan. Antti Ojanperä tiimeineen on niin monta kertaa aiemminkin osoittanut, miten he saavat hevoset parhaimmilleen kauden pääkisaan ja tuskin nytkään tapahtuu poikkeusta.

Evartti sai rata-arvonnan voittajana kahdelle ensimmäiselle matkalle loistopaikat ja mestaritaktikko Santtu Raitala todennäköisesti antaa mahdollisimman säästeliäät juoksut. Lopullinen isku tapahtuu päätösmatkan päätöspuolikkaalla. Suosikki.

Haastajat:

Vixeli on tehnyt niin vahvat juoksut viime starteissaan, että ori on noussut monen asiantuntijan papereissa suurimmaksi suosikiksi uudeksi ravikuninkaaksi. Suur-Hollolassa 7-vuotias rymisteli kaukaa takapareista väkivahvasti neljänneksi kulkien viimeiset 1400 metriä 19,2-vauhtia. Myös Suurmestaruusajon maililla Vixeli oli tekemässä porukan hänniltä vahvaa kiriä, mutta laukkasi maalisuoralla todennäköisen voittonsa. Tapio Perttunen on tähdännyt jo pitkään tähän viikonloppuun ja nyt Vixeli lieneekin parempi kuin koskaan.

Jokivarren Kunkkua juhlittiin viisi vuotta sitten ravikuninkaana ja ori on tekemässä hienoa nousua takaisin parrasvaloihin muutaman vaisumman kauden jälkeen. Suur-Hollolassa 13-vuotias oli mainio kakkonen Parvelan Retun jälkeen. Suurmestaruusajossa se jäi kenties voittovoimat tallella pussiin H.V. Tuurin taakse. Jokivarren Kunkku on näyttänyt paremmalta kuin pitkään aikaan ja paras vire on Antti Ojanperän tallilla hiottu huippuunsa kuninkuuskisaan.

Lissun Eerikkiä pidettiin vielä muutama kuukausi sitten ylivoimaisena suosikkina seppeleen saajaksi. Nyt suhdanteet ovat vaihtuneet, kuten urheilussa on tapana. ”Puumalan Peto” joutui jättämään sairastelun takia Suur-Hollola-Ajon finaalin väliin ja sen jälkeen oli Suurmestaruusajossa huonompi kuin aikoihin. Pekka Luukkosen valmennettava onkin nyt pieni arvoitus ja Lissun Eerikki oli lähtörata-arvonnan selkein häviäjä.

H.V. Tuuri on noussut ryminällä suomenhevosten absoluuttiseen eliittiin ja on lähes 100 000 euron tienesteillään juossut koko orilaumasta tällä kaudella eniten rahaa. Elitkampenissa ja Nordic Kingissä ori taisteli upeasti Odd Heraklesia vastaan. Mikkelin Suurmestaruusajon se voitti, vaikka ei sinä päivänä parhaimmillaan ollutkaan. Kahdella ensimmäisellä matkalla H.V. Tuuri taistelee kärkisijoista, pitkä matka on ensikertalaiselle isohko arvoitus. Yhtään 3100 metrin matkaa 11-vuotiaalla ei ole ajettu.

Yllättäjät:

Välkyn Tuisku on viime vuoden terveysongelmien jälkeen noussut ilahduttavasti tasolleen. Ori on parantanut jokaiseen starttiin pitkän tauon jälkeen. Jämsän voitossaan 14-vuotias konkari piti helposti takanaan muun muassa Evartin. Suurmestaruusajossa Kimmo Taipaleen suojatti ei hävinnyt paljoakaan voittaneelle H.V. Tuurille. Ainakin sunnuntain maililla Välkyn Tuisku taistelee voitosta ja pitkä matkakaan ei välttämättä ole este menestykselle. Siitä osoituksena kahden vuoden takainen kakkossija Lahden kuninkuuskilpailussa.

Joriini on kuulunut jo muutaman vuoden ajan suomenhevoseliitin peruspilareihin. Kahdessa viime kuninkuuskilpailussa se on ollut viides ja pystyy samoille sijoille nytkin. Laihian ori on luotettavuuden perikuva ja suoritusvarmuus on hyvä ase kuninkuuskilpailun tyyppiseen kilpailuun.

Uljas Suomalainen on kehittynyt aimo harppauksin 9-vuotiaana ja ori on noussut vauhdilla avoimelle tasolle. Suur-Hollolassa se oli jopa kolmas. Ainakin sunnuntain mailin loistopaikaltaan Tapio Perttusen valmennettava pystyy olemaan kärkipäässä. Isompi menestys kokonaiskilpailussa tulisi vielä tänä vuonna yllätyksenä.

Sheikki oli viime vuonna ensikertalaisena päätösmatkalla jopa kolmas ja se nosti orin kokonaiskilpailun neljänneksi. Arto Hammarin ajokille kilpailumuoto siis todistettavasti sopii. Vire tuntuu löytyneen viime starttien perusteella oikeaan aikaan. Isompi menestys yllättäisi silti.

Camri oli ensimmäisen kerran kuninkuuskilvassa jo vuonna 2013 ja nämä kisat ovat sille kaikkiaan seitsemännet. Konkari on tällä kaudella jälleen kerran näyttänyt miten upeasta hevosesta puhutaan. Mikkelin iltaraveissa ori leiskautti hulppean 13,0-kyytisen lopetuksen ja oli muun muassa Nordic Kingin kolmas. Kuninkuusraviyleisön ainakin kilpailijana hyvästelevä 15-vuotias tuskin on kokonaiskilvassa kärkipäässä, mutta ansaitsee jokaiset aplodit päätösmatkan loppusuoralla.

Osallistumisen riemua:

Veeran Poika ei ole juurikaan juossut parhaita vastaan, mutta pääsi mukaan tehtyään lähinnä kakkostasolla tasaisen varmaa työtä. Ensikertalaisella olisi fysiikkaa napsia muutamia päänahkoja pitkällä matkalla, mutta toki kolmen matkan uurastus paljon vaivoista kärsineelle hevoselle ei ole helppoa.

Enon Vilppi mahtuisi voittosummansa puolesta vielä pitkään kakkossarjoihin, mutta sillä ei ole kaihdettu koviakaan tehtäviä. Ori oli Suurmestaruusajon viides jättäen taakseen Lissun Eerikin ja Camrin. Se oli varmasti kovin näyttö valitsijoille. Viime lauantaina Joensuussa 9-vuotias kiri toiseksi ja kyseessä oli Enon Vilpin kauden ensimmäinen totosija. Kunnialla maaliin pääseminen olisi ensikertalaiselle hyvä tavoite.

Pelisuositus:

Pelivalinnaksi nousee todennäköisesti liian vähälle huomiolle jäävä Jokivarren Kunkku, jonka kautta otetaan muutamia kaksariyhdistelmiä.

Jokivarren Kunkku – Evartti 18€

Jokivarren Kunkku – Vixeli 12€

Jokivarren Kunkku - H.V. Tuuri//Lissun Eerikki 5€