Ravivihje: Kunkkarit kuningatarkilpailu Seinäjoki 31.7.-1.8.2021

Onnistuuko Hetviina viimein voittamaan himoitun seppeleen?

Kuninkuusravien molempiin pääkilpailuihin voi pelata Veikkauksen toto-osiossa voittajaa, kaksaria, troikkaa ja päivän duoa lauantaina ravattaviin 2100 metrin avausmatkoihin asti. Peliaika päättyy lauantaina noin klo 16.15. Kohteet löytyvät sunnuntain puolelta kohdasta ”Kunkkarit”.

Ravikuninkaaksi ja -kuningattareksi selviää hevonen, joka juoksee kaikki kolme osamatkaa nopeimmassa yhteisajassa. 1609 ja 3100 metrin lähdöt ovat ohjelmassa sunnuntaina.

Tammoissa tilanne on samanlainen kuin kahtena viime vuonnakin eli varmuudella saadaan uusi ravikuningatar. Yhtään aikaisempaa voittajaa ei ole mukana. Puolet osallistujista juoksee uransa ensimmäisen kuningatarkilvan.

Suosikki

Hetviina on hallinnut lähes suvereenilla tyylillä kevään ja kesän avoimia tammalähtöjä. Niiden voittoja on plakkarissa jo kuusi. Tilanne oli samanlainen myös viime vuonna ja silloinkin se lähti suurehkona ennakkosuosikkina Seinäjoen kuningatarkilpaan. Kaksi ensimmäistä osamatkaa Hetviina voittikin, mutta raastavalla 3100 metrillä ravi meni huonoksi, tuli kauden huonoin esitys ja tamma joutui lopulta tyytymään kokonaiskisan nelossijaan.

Hetviinalla on oma vammahistoriansa ja viime vuosikin toi siinä määrin kysymysmerkkejä kolmen matkan sopivuudesta, että varauksetta Antti Tupamäen suojattiin ei voi luottaa.

Haastajat

Ciiran Tähti on ollut viimeisen neljän kuukauden aikana ainoa tamma, joka on pystynyt lyömään ravaavan Hetviinan. Tuo temppu tapahtui hienon esityksen päätteeksi toukokuun lopussa Vermossa ja myös sen jälkeen vasta 7-vuotias nousukas on ollut mainio. Tamma osoitti pari viikkoa sitten Vermossa uransa ensimmäisessä 3100 metrin kisassa, että myös pitkä matka sopii voittaessaan hallitusti keulajuoksun jälkeen. Ciiran Tähti on Hetviinan selvä ykköshaastaja.

Lakan Leija on nakutellut kauden jokaisessa viidessä kisassaan totosijoille ja vire tuntuu olevan sopivasti tapissaan kauden pääkisan kynnyksellä. Perinteisessä St. Michelin tammatähdessä sillä jouduttiin pakittamaan alussa hännille, mutta 9-vuotias kiri toivottomilta näyttäneistä asemista todella tyylikkäästi ykköseksi. Viimeisenä sai taipua Ciiran Tähti. Kotiradan edustaja on suoritusvarma tapaus ja Santtu Raitala tulee tarjoamaan ajokilleen maksimaaliset ajolinjat.

Liisan Tulilinnun kausi on ollut kaksijakoinen. Positiivista on ollut, että kahdeksassa startissa on tullut vain yksi laukka. Negatiivista puolestaan, että jotain tamman esityksistä on puuttunut parhaisiin päiviin verrattuna. Edelleenkin on iso riski, ettei Harri Kotilaisen suojatti pysty kolmeen ehjään suoritukseen ja lisää kysymysmerkkejä tuo erikoisen vaisu esitys St. Michelin tammatähdessä. Viime vuonna Liisan Tulilintu kykeni ehjään kuningatarkilpailuun ja tuloksena oli kakkossija Virin Camillan jälkeen. Se kertoo kapasiteetista oleellisen.

Yllättäjät

Suven Sametti on ensimmäinen 6-vuotias kuningatarkilvassa sitten vuoden 2006 ja Velin Vinken. Parhaat päivät ovat luonnollisesti edessäpäin ja jonain päivänä lahjakkuus tullaan jopa isolla todennäköisyydellä seppelöimään. Täysin ulkona Suven Sametti ei ole nytkään. Tamma taisteli juhannuksena Härmän Nordic Queenissa hienosti Hetviinaa ja Ciiran Tähteä vastaan ja Tapio Perttunen on saanut suojattinsa taatusti huippuvireeseen juuri tälle viikonlopulle. Nyt tullaankin varmasti näkemään parempaa Suven Samettia kuin koskaan.

Liinan Liekki on mielenkiintoinen nousukas. Seitsemällä ykkössijallaan se on kauden voitokkain suomenhevostamma. Alavudelta ponnistava voimanpesä on juossut hieman pienemmissä karkeloissa ja kaikista isoimmat lähdöt on toistaiseksi jätetty väliin. Porukan pienimmällä voittosummalla kuningatarkilpailuun lähtevä Liinan Liekki voi olla kokonaiskilpailussa yllättävänkin korkealla, sillä tamma on moneen muuhun vastustajaan nähden vielä ns. tuore tapaus.

Vennelmon Varma on pyörinyt jatkuvasti avoimissa tammalähdöissä kärjen tuntumassa, vaikka isompi onnistuminen onkin kiertänyt. Paikka kuningatarkilpailuun oli ansaittu ja etenkin päätösmatkalla Tapio Kukkosen treenattava tulee napsimaan monta päänahkaa, sillä Vennelmon Varma ei jätä koskaan leikkiä kesken.

Osallistumisen riemua

Taksvenla ei ole vielä tällä kaudella voittanut, mutta vire on noususuuntainen. St. Michelin tammatähdessä tamma ei hävinnyt kovan avauksen jälkeen keulasta kuin hevosenmitan Lakan Leijalle ja Ciiran Tähdelle. Ja sateen jäljiltä sisärata oli muita ratoja raskaampi. Viime vuoden perusteella päätösmatka voi tuoda isoja ongelmia.

R.R. Valssitar pääsi mukaan Nordic Queenin nelossijan ja Lahden avoimen tammalähdön voiton myötä. Tosin jälkimmäisessä ei ollut mukana parhaita. Näytöt ovat mailin matkoilta ja päätösmatka onkin iso kysymysmerkki. Varsinkin, kun tamman ravi ei useinkaan ole järin kaunista katsottavaa, ja erityisesti sellaisille hevosille kaikkinensa 6809 metrin uurastus on rankkaa leikkiä.

Sokru voitti kesäkuussa isona yllättäjänä mailin matkalla ajetun A.V. Marttilan tammasarjan Vermossa ja sai sen myötä paikan kuningatarkisaan. Lyhyemmillä matkoilla 10-vuotias onkin selkeästi parhaimmillaan. Päätösmatka hirvittää, sillä kaksi vuotta sitten Lahden kuningatarkilpailussa Sokru sammui täysin jo kierros jäljellä.

Tähtituula on toinen osallistujista, joilla ei vielä tällä kaudella ole voittoa. Lahden mailin kakkossija R.R. Valssittaren jälkeen on ollut kesän paras näyttö, jonka johdosta tamma varmasti mukaan pääsikin. Myös Tähtituulan kohdalla pitkä matka aiheuttaa isoja kysymysmerkkejä, viime vuonna se hävisi päätösmatkalla voittaneelle Virin Camillalle noin 17 sekuntia.

Elias Juonetar suoritti talvella loistavalla tasolla ja on tänä vuonna Hetviinan ja Ciiran Tähden jälkeen kolmanneksi eniten tienannein suomenhevostamma. Allergiaongelmista kärsivä tamma on jälleen kerran huonontanut otteitaan ilmojen lämmitessä ja varsinkin viime starteissa se on ollut todella vaisu. Kolme ehjää suoritusta ja kunnialla maalin pääseminen olisi niiden perusteella hyvä tavoite.

PELISUOSITUS

Pelivalinnaksi kohdistuu suoritusvarma Lakan Leija, jonka kautta otetaan kolme kaksariyhdistelmää.

Hetviina – Lakan Leija 20 €

Ciiran Tähti – Lakan Leija 14 €

Liisan Tulilintu - Lakan Leija 6€