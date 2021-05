Ravivihje: Toto5 Rovaniemi 30.5.2021

Suosikki: 11 Top Of The World on 11-radaltakin suosikki mailille. Ruuna on ollut paras keulasta tai sen lähettyviltä, mutta tällä kertaa sille tulee jonkin verran kierrettävää. Hevonen kilpailee niin kovassa iskussa, että sellainenkin varmasti onnistuu. Torniossa kuolemanpaikalta ykköseksi karannut ruuna oli viimeksi mukana Toto75:ssä ja otti johtavan takaa varmasti kolmosrahat. Tällä kertaa hevonen kisaa ennakkoilmoituksen mukaan kengät jalassa.

Haastajat: 9 Capitol Hill voitti tauolta keulasta. Viimeksi ruunalla oli varustehässäkkää, mihin paloi valmentajan mukaan kakkossija. Ero voittaneeseen Top Of The Worldiin oli selvä. Capitol Hill on saanut tauon jälkeen pari starttia alle ja kaventaa jatkuvasti eroa Top Of The Worldiin nähden. 4 Maffioso Face ei Rovaniemellä vakuuttanut 2. sisältä, mutta oli viimeksi paljon parempi kirittyään 3. ulkoa kaksariin. Tällä kertaa ruuna juoksee mitä todennäköisimmin keulassa, mistä se pystyy paljoon. 3 Stay Alert oli toissa kerralla selvästi sijoitustaan parempi ja kiri 5. sisältä riuskasti perille liikenneruuhkien jälkeen. 1 Davy Jones Sisun kunnossa ei ole moitteen sijaa. Oulussa hevonen matkasi 2. ulkona ja sai helpomman juoksun kuin Rovaniemellä, missä ruuna matkasi kuolemanpaikalla. Molemmilla kerroilla lopputuloksena oli hopeasija. Tasainen avaaja ei suuremmin hyödy sisäradan lähtöpaikasta, mutta hyvä juoksu siitä joka tapauksessa on tiedossa.

Pelijakauma: Suosikin ykköshaastajat Capitol Hill (15%) ja Maffioso Face (14%) ovat Top Of The Worldia (45%) mieluisampia pelivalintoja.

Juoksunkulku: Maffioso Face avaa johtopaikalle eikä ole halukas luopumaan paikastaan. Davy Jones Sisu noussee tämän rinnalle, mikäli siihen mahdollisuus aukeaa.