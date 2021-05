Ravivihje: Toto75 Vieremä 29.5.2021

Suosikki: 3 Ivan B.R. on aloittanut Suomessa väkevillä juoksuilla ja oriin tie käy kohti kovimpia sarjoja. Viimeksi hevonen ei pystynyt kengät jalassa ja passiivisen taktiikan jälkeen osallistumaan voittokamppailuun, mutta polki kuitenkin hänniltä viimeiset 700 metriä 11,3-kyytiä ilman suurempia patisteluita. Vermon Finlandia-päivän pronssidivarissa viisivuotias teki rankan esityksen toiselta ilman selkää ja edelle jäi 10-vauhtisessa lopetuksessa vain hurja italiaano Aston Bar. Sarja ei ole tällä kertaa rahallisesti ihan sattuvin ja vastassa on muutama kovissa liemissä keitetty vastustaja. Varmistukset paikallaan.

Haastajat: 6 Leader Broddella on vyöllään tuoreita näyttöjä kovista lähdöistä. Oulussa hevonen tuli toisesta ulkoa päätösringin alle 13-kyytiä ja kipusi loppumetreillä keulasta voittaneen 5 Orlando Knickin tuntumaan. Vermon kovassa hopeadivarissa ruuna oli kolmannessa ulkona pitkään vailla kiritilaa ja voimia saattoi jäädä talteenkin. Juoksun onnistuessa Matti Nisosen suojatti kamppailee lähdön voitosta. Orlando Knick on tässäkin lähdössä todennäköinen keulanimi, mutta tällä kertaa vauhti tuskin menee yhtä maltilliseksi ja ruuna saa lopussa kovemman haasteen. Kunto on hienolla mallilla ja totosijoille on jälleen kaikki saumat.

1 Tellmeastory onnistuu piakkoin jossain, mutta tällä kertaa juostava matka ja ykkösradan paikka eivät ole ruunalle etu. Parissa edelliskisassa hevonen on pilannut päätöskierroksen kompurointeihin oltuaan vielä hyvin pelissä mukana. Kovakapasiteettinen ruuna on laukkastarttien jälkeen pieni arvoitus, mutta kaiken natsatessa voittokaan ei saa yllättää.

Yllättäjät: 7 M.S.Triple J.:llä on jäänyt viime kisoissa jonkin verran jossiteltavaakin juoksunkulkujen suhteen. Tulinen avaaja voi hakea ulkoakin hyvän juoksupaikan, eikä ole nappireissulla vaaraton. 4 Elliot Web on rehti työmyyrä, mutta voitot ovat tiukassa näin kovissa lähdöissä. 8 William Pine olisi ollut paremmalta paikalta yllätysvalmis, mutta lähtöpaikka vie paljon mahdollisuuksia. Totosija olisi huippuonnistuminen.

Juoksunkulku: M.S.Triple J. voi täräyttää ulkoa keulaan, mutta eiköhän Orlando Knickin selkä kelpaa jatkossa eteen. Ivan B.R. kiertänee johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Suosikkien osalta melko oikein pelattu. M.S.Triple J. kannattaa huomioida varhain kupongeille.