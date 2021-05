Ravivihje: Toto5 Jokimaa 27.05.2021

Suosikki: 3 Truedream A.F. on luultavasti luokaltaan neljännen Toto5-kohteen kovin, mutta murheiden jälkeen arvoitus valmentajalleenkin. Ruuna on ollut ennenkin hyvä suoraan tauolta, mutta nyt sillä on ollut hieman kinkkisempiä ongelmia kuin aiemmin. 6-vuotias paineli syksyllä JTT-finaalissa johtavan rinnalta täyden matkan 13,0 ja siihen eivät muut tämän lähdön hevoset pystyisi. Kyvykäs kysymysmerkki on ykkösrankkaus, mutta varauksin.

Haastajat: 9 Wutan kiersi Vermossa alun kolmatta ja juoksi pitkään johtavan rinnalla. Lopulta ruuna tuli pussissa maaliin, kun viimeisellä takasuoralla eteen noussut selkä ei vetänyt. Huippuesitys. 7-vuotias ei ole pohjimmiltaan ollut kiertelijä, mutta sekin puoli on tälle kaudelle parantunut.

2 Club Nord Chip on 10-vuotiaana kohonnut elämänsä iskuun ja ollut uusista käsistä kuin uudestisyntynyt. Tamma kohtaa kylläkin nyt huomattavasti kovempaa vastusta, kuin kolmessa edellisessä menestystä tuoneessa kisassa. Hyvältä paikalta juoksu onnistuu lähes varmasti, mutta alustava suosikkiasema ahdistaa tässä seurassa.

1 Ilos Silmarillion kompuroi kausiavauksessaan johtavan rinnalta loppusuoran alussa. Vaikea sanoa paloiko siihen voitto, mutta hyvä sijoitus kuitenkin. Se oli kuitenkin tätä huomattavasti sopivampi seura, eikä esityksestä nyt kasaa plussapisteitä olisi tullut ilman laukkaakaan. Potentiaalia on kuitenkin näihin sarjoihin hurjasti.

Yllättäjät: Yllättäjissäkin on tässä rutkasti potentiaalia. 10 MAS Bella ehti olla pitkään epäonninen, mutta viimeksi juoksu meni nappiin ja voitto oli otettavissa, mutta tamma jäi seurustelemaan. Sen perusteella hyvä sijoitus on todennäköisempi kuin voitto, mutta kunto on kova. 4 Capo The Amour on hieman samaa tyyppiä. Kunnossa, mutta enempi sijoittujatyyppi. 12 Magnifique Eliselle jäi viimeksi tasokkaassa lähdössä paljon voimia, mutta 12-radalta tarvitaan toki erikoisia tapahtumia, että voitto olisi otettavissa. 5 Veloce Vald kiri viimeksi kovassa lähdössä napakasti kakkoseksi. 8 Marlon Dee oli vielä hetki sitten voittoputkessa, mutta kun arpaonni kääntyi, niin kahdessa viimeisessä on ollut tekemätön paikka menestyä takarivistä. Ruuna on edelleen kunnossa, mutta taas kurjalla paikalla. 6 Mary Hotshot on ryhdistäytynyt, mutta monen nopean ulkopuolelta ei ole halppo löytää asemia. 7 Combatant Motion oli Vermossa oikein vaisu, mutta kevään taso riittää näissä sarjoissa melkein missä vain. Pimara Cupin voitto irtosi mahtikirillä. 11 Jeppas Tarpon painoi viimeksi itsensä viimeksi läkähdyksiin, joten tuon kisan voi unohtaa. Mielenkiintoinen lähtö, jossa kukaan ei ole täysin vailla mahdollisuuksia.

Pelijakauma: Äärimmäisen tasainen lähtö. Club Nord Chip (24 %) on väärä suosikki. Wutan (15 %) ja Truedream A.F. (17 %) voisivat kerätä enemmänkin peliä.

Juoksunkulku: Eturivissä on monta hevosta, jotka pystyvät kuskin niin halutessa avaamaan kovaa ja alku on varmasti levoton. Club Nord Chipillä on lähtöpaikoissa etu, mutta Truedream A.F, Capo The Amour, Combatant Motion ja Marlon Dee pystyvät myös avaamaan liukkaasti.