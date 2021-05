Ravivihje: Toto5 Teivo 25.5.2021

Suosikki: 11 BWT Dangerin juoksusta muodostui viimeksi liian haastava ulkoradoilla eikä hevonenkaan ollut aivan yhtä terävä kuin aiemmin Vermossa keulasta. Starttiväli on tällä kertaa sopivampi kuin viimeksi. Lähtöpaikka on selvä miinus hyvälle avaajalle, mutta muuten tehtävä näyttää passelilta.

Haastaja/ideavarma: 6 He Is In kilpailee selvästi tauluaan paremmassa vireessä ja on ideamerkki Toto5-4:n. Porissa mainiosti 3./4. ulkoa voittomatsiin kirinyt ruuna jäi viimeksi pahoin pussiin johtavan taakse hyvätasoisessa lähdössä. Tehtävä on tällä kertaa sopivampi ja He Is In maistuu peleissä suuresti.

Muut haastajat: 3 Speak Of The Devil otti Vermossa kakkossijan 2. sisältä ja Lahdessa 5. ulkoa. Viimeksi se matkasi 6. sisällä. Ruuna on hyvä avaaja, joten lähtöpaikka on mitä parhain. Se on ollut paras kärkipäästä, mistä hyvä sijoitus on otettavissa. Ruuna voittaa lähtöjä harvoin. Kouvolassa 2. sisällä matkannut 5 Sun Capitano on tauluaan parempi menijä. Kovalla voittoprosentilla kilpaileva ruuna on ollut joko tai -tyyppinen menijä.

Yllättäjät: 9 BWT Crusader juoksi Turussa peräti 7. sisällä, mistä kolmossija mailin matkalla oli enemmän kuin hyvä suoritus. Tällä kertaa ruuna pääsee lähemmäs kärkeä. 2 Newport Brodde pääsee hyvistä asemista matkaan ja on tulosriviään mojovampi hevonen. Se kuuluu mukaan revityksiin.

Pelijakauma: He Is In (17%) on selvästi alipelattu ja lyödään rohkeasti rivien tukipilariksi.

Juoksunkulku: Speak Of The Devil avaa johtoon ja odottaa Sun Capitanosta tai He Is Inistä selän eteensä.