Ravivihje: Toto5 Kuopio 24.5.2021

Suosikki: Nuorten Sarjan osallistujajoukko on vielä aika rutinoimaton sakki ja hevosten perusluokka voi olla vielä osin piilossa. 12 Grande Dragon on esiintynyt tähän saakka vakuuttavimmin, mutta takamatkalta voltin vitoselta voi asioita mennä helposti pieleenkin. Kuopion keulavetoisella radalla ei suuriin liikenneruuhkiin ole varaa. Kuopion Nuorten Sarjassa hevonen oli takamatkalta täysin ylivoimainen ja vastaava riittää tässäkin pitkälle.

Haastajat: 6 Black Swan on aloittanut kaksarisijoituksilla ja värkeissä on varaa parantaa ennätystä selvästi. Joensuun voitto tuli johtavan rinnalta varmoin ottein. Huomioitavaa on, että tuolloin mentiin vielä talviradalla. Hevosella on tosin ollut ongelmia ja vire on sen vuoksi arvoitus.

11 Nineeleven on sähäkkä 3-vuotias. SHKL-cupin finaalissa tuli laukka ensimmäiseen kaarteeseen, mutta karsinnassa ori lopetti hölkkävauhdista komeasti 12,5-kyytiä.

4 Joker Pride on aloittanut ailahtelevasti, mutta fysiikkaa tuntuisi löytyvän, kuten Kimmo Aholan valmennettavilta yleensäkin. Mikkelin tapainen matala 17-tulos riittää tässä paalulta korkealle.

3 Easy Darlingin voitto ja kakkonen on vapaalta radalta, josta hevonen suorittaa vapaammin. Hevosella tähdätään varmasti piikkipaikalle, josta se voisi sinnitellä pitkään kärkikahinoissa.

Yllättäjät: 9 Jacksonville on mennyt joka starttiin napsun eteenpäin ja on ollut varsin varma suorittaja. Viimeksi ruuna jäi tosin tyystin suosikin varjoon. 5 Chasing Highs otti Mikkelissä helpon kirivoiton, mutta sairastui sen jälkeen ja valmentaja epäilee, ettei hevonen ole ihan parhaimmillaan vielä tässä. 10 Grove's Kajsa on rehti kirimään, mutta ohitettaviakin on paljon. 7 Boulder Artemis on valmentajan mukaan kehittynyt tauon aikana selvästi. 1 Some Come saa pitkästä aikaa ammattikuskin kyytiin ja paikka on paras mahdollinen. 13 The Real Thing voitti Vieremällä keulapaikalta. Viimeksi ori laukkasi viimeisen kaarteen pohjassa menestystään johtavan rinnalta, mutta nyt taso on paljon edellisstartteja kovempi.

Pelijakauma: Black Swan (9 %) on peliosuuttaan kyvykkäämpi, mutta arvoitus.

Juoksunkulku: Easy Darling on suosikki johtoon, mutta kiihdytys on varsojen kesken arvoituksellinen.