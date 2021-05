Ravivihje: Toto5 Kaustinen 23.5.2021

Suosikki: T5-päätöskohde on pikamatkalla ajettava vain seitsemän valjakon volttilähtö. 7 First Class Lady oli mainio Tammaderbyssä, kun se hallitsi ensin karsintaa keulasta ja oli Finlandia-lauantain finaalissa ihan hyvä hurjan Chicharitan kupeelta. Kunto tuskin on kadonnut mihinkään, vaikka viime viikolla Kuopion T75:ssä tuli yllättävä laukka 5. sisältä 1200 metriä ennen maalia. Tämä tehtävä näyttää varsin sopivalta oktetin ansioituneimmalle hevoselle.

Haastajat: 2 Banskyn aloitus Janita Antti-Roikon käsistä Kuopiossa toissa lauantaina pilaantui pahaan lähtölaukkaan. Tamma näytti hypyn jälkeen terävältä ja kulki reippaasti, joten ei pidä yllättyä, vaikka se vetäisi tätä kisaa alusta loppuun. Valmentaja kertoi ennen viime kisaa, että hevosta oli treenattu varsin nätisti, joten startti alla parannusta pitäisi olla luvassa. 4 Arctic Emma oli yllättävän hyvä Tammaderbyssä ja löi First Class Ladyn 4. sisältä. Jos nopea tamma petraa vielä vähän, se pystyy palaamaan voittokantaan ensimmäistä kertaa sitten kesän 2019.

Yllättäjät: 8 Matter Of Fact kohtaa helpomman vastuksen kuin viime kilpailuissaan. Seinäjoella tehtävä oli jo ennakkoon liki mahdoton avoimessa tammalähdössä takarivistä. Myös viimeksi Porin T75:ssä vastus oli liian kova Run For Royaltyn ja kumppaneiden johdolla. Samanlaisena kuin vaikkapa 1,5 kuukautta takaperin Jokimaan T75:ssä johtavan rinnalta Matter Of Fact pärjäisi tässäkin, ja sen alustava pelikannatus tuntuu kovin matalalta. 3 Muckelymimmy kuntoutuu tauon jäljiltä ja voi nyt kolmannessa kisassa paussilta olla jo parhaimmillaan. Kyseessä on kyvykäs hevonen, jota ei kannata aliarvioida, vaikka voittosumma on moninkertaisesti suosikkien saldoa pienempi. Viimeksi Härmässä Muckelymimmy teki 4. ulkoa 13,7-vauhtisen kirikierroksen ilman vetoapua. Lähdön voitti Feeling Classy, muut jäivät kauas. 5 Donna Leonora kiri hyvin 6. sisältä Kuopiossa ja vaikuttaa nousukuntoiselta. 1 Scarlet Hello oli ihan positiivinen Suomen-debyytissään ja spurttasi terävästi loppusuoraa 4. sisältä.

Juoksunkulku: Bansky avaa kovaa, mutta voi joutua ottamaan startin varman päälle voltin kakkoselta, kun viimeksi tuli laukka. Silloin First Class Lady etenisi keulaan.

Pelijakauma: First Class Lady (22%) on edullinen suosikki ja Matter Of Fact (7%) aliarvostettu pikkuyllätyksen haku.