Ravivihje: Toto75 Oulu 22.5.2021

Suosikki: 7 Love in Vain oli Stayer Cupin karsintavoittajista vakuuttavin. Tuolloin ruuna iski omaan kiriinsä viimeisen takasuoran lopulla ja liikkui heti voittajan elkein. Viimeksi Umåkerin 75-kisassa hevosen lähtönopeus ei riittänyt nopeimpien matkaan, vaan se joutui peruuttelemaan pitkän letkan hännille. Sieltä hevonen esitti sitkeän 14,5-vauhtisen 900 metrin kirin ja nousi kuudenneksi. Ruuna jatkaa kengittä, mikä on selvä plussa, eikä Antti Teivainen rattailla ole ainakaan miinus.

Haastajat: 6 Father Christmas on saatettu virittää huippuiskuun rahakkaaseen 75-kisaan ja silloin vastustajilla on edessään hankala työmaa ranskalaisruunan pysäyttämisessä. Viimeksi hevonen sai tehdä suursuosikkina keulassa oman juoksunsa, mutta ei pystynyt vastaamaan Twinquitin ja Love in Vainin loppuvetoihin. Hevosta on hoidettu kilpailun jälkeen ja valmentajan mukaan viimeistelyt ovat sujuneet paremmin. 13 Twinquit ja 5 Ranch the Rock kävivät karsintalähdössä vastaavista asemista tiukan voittokamppailun, joka päättyi niukalla marginaalilla ensin mainitun eduksi. Kaksikko on tasaväkinen tälläkin kertaa.

12 Samaras K.M.E. on tehnyt vahvaa työtä talvitauon jälkeen. Rovaniemellä Sanna Sujalan suojatti oli ylivoimainen kepeässä lähdössä. Oulun karsintakisassa ruuna ei pysynyt kirissä Love in Vainin kyydissä, mutta tuli asiallisesti perille. Alustava peliosuus on siihen nähden aika korkea.

Yllättäjät: Yllättäjäosastolta peleihin nousee 16 Jonathan Boko, jonka vire voi olla kolmanteen starttiin edelleen nousussa. Karsinnassa juoksu onnistui hyvin ja hevonen tuli Twinquitin ja Ranch the Rockin tuntumassa maaliin.

14 Enter Mayweather tunnetaan pidempien matkojen puurtajana, mutta ravivaikeudet ovat haitanneet menoa jo pidemmän aikaa. 2 Credit Line on voitokas menijä, mutta starttiväliä on kertynyt ja vastus on tosi kova. Totosija olisi huippuonnistuminen.

Juoksunkulku: Boulder Illusion ottaa ensimmäisen johtopaikan, mutta saanee nopeasti painetta Ranch the Rockilta. Love in Vain saattaa tehdä määrätietoisen iskun kohti kärkipaikkaa.

Pelijakauma: Love in Vain (32%) on oikea suosikki. Ranch the Rock (6%) ja Jonathan Boko (3%) ovat kelpo yllätyshakuja.