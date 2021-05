Ravivihje: Toto5 Forssa 21.5.2021

Suosikki: 6 Lightningsky voitti Teivossa varmasti keulasta. Viimeksi ruuna sai hyvän juoksun johtavan takana, muttei kovalla radalla pystynyt parhaimpaansa eikä kyennyt juoksemaan rennosti. Lightningsky kilpailee hyvässä iskussa ja pääsee auton takaa reippaasti matkaan. Juoksun onnistuessa ja olosuhteiden puoltaessa ruuna pystyy pärjäämään.

Haastajat: 12 Anything For You kilpailee selvässä nousuvireessä, mitä ei tulosrivistön perusteella pysty sanomaan. Vermossa ruuna matkasi 3. sisällä ja jäi hyvännäköisenä pussiin. Tilaa saatuaan hevonen kiri terävästi. Lähtöpaikka on ikävä, mutta Forssan pitkä loppusuora tasoittaa puntteja. Ruuna on monipuolinen menijä ja aktiivinen ohjastaja pystyy ajamaan sillä rohkeasti. 5 Questionmark Me jäi viimeksi vaille kiritilaa johtavan kantaan. Tätä ennen ruuna pinkoi tiitterästi maaliin samalta paikalta. 4 Madridilla ajettiin tauolta maltilla joukon perällä. Ruuna kiri loppua mukavasti ja pystyy petraamaan.

Yllättäjät: Lähtöasetelmat suosivat 1 Luxorious Lordia, joka on nopea avaaja. Teivossa asiallisesti kuolemanpaikalta taistellut menijä on ollut paras kärkipäästä ja keulasta, ja tällä kertaa johtotaktiikka saattaa hyvinkin olla käytössä. 11 My Sweden taipui viimeksi keulasta. Tätä ennen ruuna kiri positiivisesti 6. ulkoa. Ylivauhtinen juoksu auttaisi asiaa, kun lähtöpaikka ei ole paras mahdollinen.2 Tour Knight pääsee hyvistä asemista matkaan. Viimeksi se taipui keulan kupeelta.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Radoilta 1,5 ja 6 avataan terävimmin. Luxorious Lordilla saatetaan tällä kertaa ajaa keulasta, mikä nostaa Lightningskyn kuolemanpaikkariskiä. Lightningskyn menestymismahdollisuudet nousevat oleellisesti, jos Luxorious Lordilla ollaan keulataktiikalla liikenteessä.