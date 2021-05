Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 20.5.2021

Suosikki/varma: Huimasti tauluaan parempi 7 Mainio kohtaa avauskohteessa sopivan vastuksen ja nousukuntoinen ruuna jää vihjesysteemien ainoaksi merkiksi. Hevonen palasi viimeksi pieneltä hengähdystauolta Vermon Finlandia-päivän kivikovaan hopeadivisioonaan, jossa se jäi alkukiihdytyksessä ilman paikkaa parijonosta ja joutui peruuttelemaan pitkän letkan hännille. Sieltä ruuna polki rintaman takana voimissaan maaliin ja näytti kaikinpuolin hyvävireiseltä. Hevosen viimeisin voitto on peräisin joulukuulta Vermosta, jolloin se löi kovia menijöitä Lightninskyn ja Deangelon johdolla. Valmentajan tallikommentit huokuvat tyytyväisyyttä suojattinsa olemukseen ja normaalionnistumisella voitto on nyt lähellä.

Haastajat: Suosikin epäonnistuessa pakka on täysin avoin. Ikäluokkatamma 6 Smiley Match on kapasiteetiltaan lähdön parhaimmistoa, mutta terävin vire lienee vielä hakusessa pitkän tauon jälkeen. Viime vuoden Tammaderbyn nelonen ja Kasvattajakruunun kolmonen kannattaa kuitenkin huomioida varhain, mikäli lähtöön rastaa useampia merkkejä. 9 Surprise Leader juoksee tallikommenttien mukaan ainakin ilman etukenkiä ja aikaisemmin se on tuonut selvää lisävirtaa Petri Klemolan suojatin menoon. Hevosen vire on ollut jo pitkään tasaisen vakaalla mallilla. 3 Cheri Sane tuli Kaustisella loppumetrit selvästi terävintä kyytiä tarkan sisäratareissun jälkeen. Reipas kiihdyttäjä pääsee tässäkin valitsemaan taktiikkansa.

4 Maleconin viime voitosta on vierähtänyt aikaa, mutta vire saattaa olla nousussa neljänteen kilpailuun tauon jälkeen. Viimeksi Mikkeli ja rata 12 olivat odotetusti tekemätön paikka ja maalisuoran laukka sinetöi epäonnistumisen. Jyväskylässä ruuna sai tulla sisärataa kiertelemättä ja kuittasi tasokkaassa lähdössä kolmanneksi yhden vastustajan laukattua edeltä maaliin. 5 Noble Boy S on kilpaillut kovissa lähdöissä, eikä ole pystynyt osallistumaan kärkikahinoihin. Tällä kertaa vastus on huomattavasti sopivampi ja ohjastaja on aktiivisella taktiikalla matkassa. 8 Earn n'Burn tarvitsee menestyäkseen sisäratareissun kärjen tuntumassa ja näistä asemista sellaisen saaminen vaatisi rajua panostusta alkuun. Teivossa hevonen komppasi Dickson Shadown selästä hyvin perille.

Juoksunkulku: Cheri Sane on kiihdytyksen nopein, mutta sille saattaa kelvata selkä eteen. Noble Boy S ilmaantuu kysymään johtopaikkaa, mahdollisesti myös Mainio.

Pelijakauma: Mainio (18%) saattaa jäädä heikon tulosrivistön takia edulliseksi merkiksi.