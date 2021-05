Ravivihje: Toto65 Vermo 19.5. – ideavarmojen ilotulitusta

Ideavarma: Kierroksen superidea on 7 prosentin kannatuksellaan 9 Mas Bella. Hurjakuntoisen tamman juoksut eivät ole tahtoneet onnistua millään, ja se ansaitsisi jo kunnon menestyksen. Se on tullut useampia kertoja pussissa maaliin asti ja lopetti viimeksi tukalista asemista todella terävästi totosijalle. Lähtöpaikka on tammalle sopiva, ja jos matkalla ei aivan lönkötellä, se spurttaa taatusti voittotaistoon. Mas Bella on mitä kiehtovin ideavarma tammalähdössä.

Suosikki: Varmasti suorittava 3 Pica-Pica Oak on niukka kärkirankkaus. Tamma spurttasi kolme kisaa sitten 2. ulkoa kevyesti voittoon. Seuraavaksi se kiritti 2. ulkoa edestään kuolemanpaikalta voittanutta Ridgehead Laurettea, mutta jäi viimeksi sisäradan lähtöpaikaltaan koko matkan ajaksi pussiin. Pica-Pica Oak ei ole rakettiavaaja, mutta pääsee kolmosradalta ihan kohtuullisiin asemiin.

Haastajat: 5 The Next One US oli kolme kilpailua sitten suursuosikkina jostain syystä hyvin pehmeä keulasta, mutta jenkkitamman muita juoksuja ei ole voinut moittia. Se kiritti toissa kerralla hyvin edessään juossutta keulavoittajaa ja lopetti viimeksi samalta paikalta kärkihevosten kanssa samaa tahtia oltuaan välillä jonkin aikaa pussissa. Nyt tammalla voi olla taas keulakokeilun vuoro.

2 Magnifique Elise saa hyvän reissun kärkijoukossa, minkä jälkeen se on yksi monista totosijoille pystyvistä. Tamman reissu sujui viimeksi hänniltä loppupelissä oikein hyvin ja se eteni kiertelemättä neljänneksi. Toki sille oli tarjolla vieläkin parempi sijoitus.

Yllättäjät: Heikoista asemista Vermon tammalähdössä startannut 1 Bean Dead Cert jäi Pica-Pica Oakin tavoin sisälle pakettiin. Nyt oiva lähtöpaikka antaa nousukuntoiselle hevoselle yllätyssauman.

7 Bluebird Nash on ollut jatkuvasti jonkin verran tulosrivistöään parempi. Se teki toissa kerralla takapareista rehdin yli kilometrin kirin ulkoradoilla ja oli viime lauantain T75-lähdössä ensimmäisen kaareen laukkansa jälkeen ihan kohtuullinen 4. ulkoa.

Pelijakauma: Pica-Pica Oakia ja maltillisin odotuksin pitkältä tauolta tulevaa 4 Sahara Kellyannea on pelattu aivan liikaa. Mas Bella ja Bean Dead Cert ovat järkyttävän alipelattuja ja myös Bluebird Nash on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle.

Juoksunkulku: Radoilta 1, 2, 5 ja 7 avataan lujaa. The Next One on todennäköisin keulahevonen. Muut vaihtoehdot ovat lähinnä Magnifique Elise ja Bluebird Nash