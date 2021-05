Ravivihje: Toto5 Teivo 18.5.2021

Suosikki: Enintään 14000 euroa tienanneiden lämminveristen koitos on varsin tasokas lähtö. Rankingin kärkeen nostetaan ikävästä lähtöpaikasta huolimatta 8 Moniman. Kyseessä on lahjakas 4-vuotias, joka on väläytellyt ikäluokkahevosen kapasiteettia.

Ori polki hurjan tuloksen toissa viikolla Vermossa. Se matkasi 3. ulkona, sai hyvää vetoapua kirissä ja kirmasi loppusuoralla omille teilleen. Sanomattakin on selvää, että 13-alkuinen tulos olisi myös tässä lähdössä kovaa valuuttaa.

Haastajat: 3 Arnie's Emilie laukkaili keväällä paljon, mutta kesäbalanssissa tulosta on alkanut taas tulla. Toissa kerralla Kouvolassa tamma hallitsi helppoa lähtöä johtavan rinnalta. Viimeksi Vermossa Esa Holopaisen suojatti matkasi johtavan takana ja nousi loppusuoralla aivan keulavoittajan kupeelle. Hyvä avaaja saanee nytkin onnistuneen juoksun. 4 Robert Maguirea on pelattu ainakin alustavasti yllättävän vähän, vaikka alla on kaksi keulavoittoa ihan kelpo porukoista ja kärkipaikka on nytkin vallattavissa. Varsinkin viimeksi Turussa Robert Maguire oli hyvä, kun se piti lopussa kurissa muun muassa kovakuntoisen Que Talin ja takanaan matkanneen Betty Roofin.

Yllättäjät: 2 Prada Nights on kyvykäs ja voitokas hevonen sarjoihinsa. Se palasi valmiissa vireessä radoille yli vuoden tauolta, joten nyt voisi olla jo taas totosijan vuoro hyvältä lähtöpaikalta. Ruuna jäi Porissa ensimmäisen kaarteen laukassa kauas kärjestä, mutta piti vauhtinsa kirissä paljon paremmin kuin moni muu ja ehti neljänneksi, tavoittaen muun muassa johtavan takana juosseen 5 Queen Of The Worldin. 7 For A Reason palasi voittovireessä pitkältä tauolta Teivossa viimeksi. Tamma sai säästeliään juoksun sisäradalla, nousi kiriin loppukaarteessa ja kepitti pystyvän Wishing Dreamsin viimeisellä satasella. 1 Sunlit Treasure tarvitsee tarkan juoksun, joten lähtöpaikka on paras mahdollinen. Viimeksi Jokimaalla tamma jäi pussiin 3. sisälle. Myös 10 Gyro Gearloose on hevonen, joka voi yllättää nopeudellaan hyviäkin hevosia, jos pääsee iskemään kärjen kimppuun lyhyellä kirillä ja mieluiten sisäradalta. 6 Hope Sunrise voitti viimeksi niukasti keulasta, mutta tämä on kovempi lähtö ja nyt keulaan ei ole asiaa.

Juoksunkulku: Robert Maguire riistää keulat Arnie's Emilieltä ja vie taas joukkoa.

Pelijakauma: Robert Maguire (8%) erottuu lähdön parhaaksi merkiksi alustavan pelijakauman valossa.