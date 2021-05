Ravivihje: Toto5 Joensuu 17.5.2021

Suosikki: 4 Ghaliya Webillä on mailin pyrähdyksessä hyvä sauma singahtaa johtopaikalle. Sillä psyykillä hevosen kuuluisi olla suosikki ja jakauman selvänä kakkoshevosena se on yksi vaihtoehdoista Toto5-tukipilariksi. Tamma otti alkuvuonna kolme voittoa neljään starttiin, joten se osaa voittaa, vaikka ykkösiä ei taulussa näy. Viimeksi Vermossa ei olisi tullut menestystä ilman loppukaarteen laukkaakaan, mutta se oli kova Selene Lunen voittaman Tammatähti-lähtö.

Haastajat: 1 I Feel On Fire on perusluokaltaan lähdön paras hevonen, mutta huippusuorituksesta alkaa olla aikaa. Viimeksi tehtävä oli takaa vaikea, mutta ei olemus nyt 13,2-vauhtisessa 700 metrin kirissä siltikään puhutellut. Martti Pellikka murehtii, että kun parhaat juoksunsa kärkipaikalta tehnyt hevonen on ollut jo pitkään tosi epävarma alussa, eikä sillä ole voinut yhtään satsata. Se ei ole häävi yhtälö ja päälle 50 prosentin peliosuus siinä kohdassa aivan liian mojova.

7 Going Above on suosikkia kiinnostavampi kaveri idealle. Ruuna kamppaili viimeksi kovassa lähdössä hienosti johtavan rinnalta. Sama paikka voi olla kohtalona tässäkin, mutta vastus sopivampaa kuin Kuopiossa.

Yllättäjät: 5 Nope's Dynamite kiri Vieremällä hyvin 4. ulkoa 13-lopetuksessa ja voi parantaa edelleen saatuaan ongelmien jälkeen startin alle. 6 Enge Astarte ravasi välistartissaan Mikkelissä kovan tuloksen, mutta se syntyi lähinnä seuraillen. Nyt tulee tuosta poiketen infon mukaan vielä etukengät takaisin jalkaan. 3 Zingaro dei Venti on aloittanut uusista käsistä nousujohteisesti, mutta viime kerran viides sijakin mairittelee, kun maaliin pääsi vain viisi hevosta.

Pelijakauma: I Feel On Fire (55 %) on aivan liian suuri suosikki. Ghaliya Web (20 %) on huippumerkki, mutta Gong Above (9 %) ja Nope's Dynamite (3 %) ovat myös aliarvostettuja.

Juoksunkulku: Ghaliya Web avaa johtoon. Johtavan rinnalle ei ole tungosta ja mailin matkasta huolimatta vauhti voi olla aika rauhallistakin.