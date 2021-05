Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 16.5.2021

Suosikki: 9 Francis Journey oli vasta vuoden sivussa, mutta on tullut ryminällä takaisin ja ottanut kolme vakuuttavaa voittoa peräjälkeen. Hevonen on toistaiseksi ollut paras vapaalta radalta, joten takarivi on miinus, mutta eiköhän näihin lähtöihin kokenut kehäkettu Janne Räisänen suunnista hevosella eteenpäin heti kun se on mahdollista. Nopean avaajan takaa suosikki saattaa rynnätä piankin kärkiryhmään.

Haastajat: 5 Mr Reddington ei ole kapasiteetiltaan välttämättä suosikkia perässä yhtään, mutta on vielä henkisesti aika raakile. Seinäjoen voitto tuli jykevällä esityksellä, mutta Vermossa ruuna teki matkalla kaikenlaisia jarrutuksia ja mutkia, eikä ole siten vielä luotettava kilpuri.

Antti Ala-Rantalan hurjavireisestä tallista tuleva 11 Kings Island King on aloittanut Suomessa vahvasti. Teivon kirivoitossa ruuna sai juosta kovavauhtisessa juoksussa pääosin suojaisasti sisärataa kärjen tuntumassa, mutta pystynee tekemään itsekin tarvittaessa töitä. Näistä lähtöasemista hevonen on kuitenkin selvä haastaja kovaan suosikkikaksikkoon nähden.

Yllättäjät: 2 What's Up Cloud on merkki jättiyllättäjää etsiville. Mainiolla paikalla olevalle hyvälle avaajalle on jäänyt molemmissa tauon jälkeisissä kisoissa jossiteltavaa ja kyseessä on rutkasti tauluaan parempi hevonen. 10 Privilegium on ollut tauon jälkeen kaksi kertaa keulapaikalta positiivinen, mutta nyt juoksu menee vaikeamman kautta ja vastus on noita kisoja kovempaa. 12 Celeena nosti viimeksi kengittä tasoaan, eikä hävinnyn Mr Reddingtonille paljoakaan. Tamma ei ole vielä koskaan voittanut ja 12-rata on iso este sille sunnuntainakin. 8 Saludador on näyttävä ilmestys. Valmentaja odottaa hevosen petraavan tänä vuonna otteitaan selvästi, mutta taukostartissa odotukset ovat vielä maltilliset.

Pelijakauma: Kings Island King (14 %) on hankalalta paikalta liikaa luotettu. Sen sijaan What's Up Cloud (2 %) on kiinnostavin tukimerkki suosikkikaksikolle.

Juoksunkulku: What's Up Cloud nappaa ensiksi johtopaikan. Kärkipaikka voisi olla matkalla tarjolla Mr Reddingtonille tai Francis Journeylle, jos ne ehtivät sitä sopivan ajoissa kysymään, muttei yllättäjän keulataktiikkakaan saa tulla järkytyksenä.