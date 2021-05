Ravivihje: Toto75 Kuopio 15.5.2021

Toto75-1 Suosikki: 7 Myrskyri voitti viime kaudella 13 kertaa. Tältä kaudelta saldo on vielä avaamatta, mutta tästä ihan sopivannäköisestä tehtävästä voi hyvinkin tulla onnistuminen, jos juoksu onnistuu seiskaradalta. Toissa kerralla Vermossa Myrskyri oli mahtavan hyvä johtavan rinnalta alle 20-vauhtinen kiihdytys huomioiden. Viimeksi ruuna ei ollut aivan yhtä terävä ja Hissun Feeniks jäi ohittamatta kirissä, mutta valmentaja Ari Karttunen kertoo tallikommenteissa, ettei pyytänyt suojatiltaan viimeisiä voimanrippeitä. Henri Bollström palaa nyt ohjiin. Haastajat: 10 Draken oli kovassa voittovireessä alkuvuoden kilpailuissa ja vei muun muassa kaksi T75-lähtöä. Viimeksi Seinäjoella ruuna ei ollut parhaimmillaan ja puutui kovavauhtisessa juoksussa aikaisin kärjen rinnalta. Nyt voi olla taas paljonkin parempaa luvassa, sillä alustavan ilmoituksen mukaan hevoselta ensimmäistä kertaa kaikki kengät kilpailutilanteessa. Parannuspotentiaali on ilmeinen. 8 Vappuäijä olisi viime kesän huippukunnossaan lähdön suosikki ulkoradaltakin. Paras vire kuitenkin löytyy luultavimmin vasta kilpailujen myötä ja juoksusta voi tulla hankala ulkoradalta, kun ori ei ole kisan nopeimpia kiihdyttämään auton takaa. 6 Uljas Suomalainen on aloittanut kautensa positiivisesti. Viimeksi se juoksi 3. sisällä ja jäi pussiin. Nopealla avaajalla on saumat keulajuoksuun, joten se on perusrasti. 6-vuotiaaksi varttunut 3 Säihkeen Säpinä päätti viime kauden Ilkka-ajon voittoon ja kokeilee nyt siipiään aikuisten joukossa. Pitkältä tauolta palaavan orin puolesta ei oteta pelillistä kantaa, sillä rutinoitujen rahasarjalaisten kepittäminen heti ensi yrittämällä ei ole helppo tehtävä ja alustava pelikannatus tuntuu yllättävän korkealta. Yllättäjät: 1 Hiioppi on unelmapaikalta kiinnostava yllätyshaku. Ori avaa reippaasti auton takaa ja saa hyvän juoksun kärkiryhmässä. Vähän kilpailleella 7-vuotiaalla hevosella on vielä rutkasti potentiaalia kehittyä. 9 Aatsi on mukavassa kunnossa, mutta ei pääse nyt käyttämään parasta asettaan eli hurjaa lähtönopeutta. 5 Tähtisekki on potentiaalinen suuryllättäjä. Se oli toissa viikolla Killerillä selvästi edellä esimerkiksi 2 Troll Sterk Vikingiä. Juoksunkulku: Uljas Suomalainen on todennäköisin keulahevonen. Draken kiertää kärjen rinnalle. Pelijakauma: Säihkeen Sähinä tuntuu yliarvostetulta alustavassa T75-jakaumassa suoraan yli puolen vuoden tauolta. Hiioppi ja Tähtisekki ovat kiinnostavimmat yllätyshaut alustavassa pelijakaumassa. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 7, 10, 8, 6, 3, 1 Suuri: 7, 10, 8, 6, 3, 1, 9, 5 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-2 Suosikki: 7 Deep Blue Font koki viime lauantaina ensimmäisen tappionsa laukattomassa juoksussa, mutta oli vähintään yhtä hyvä kuin voitoissaan. Lähtö oli Indigo Sisun voittama Seppeleajo, jossa Deep Blue Font matkasi 5. sisällä. Se kulki kiritonnin 12,4-vauhdilla ja spurttasi kiritilaa saatuaan viimeiset 400 metriä yhtätoista. Tässä lähdössä nopealla avaajalla on hyvät saumat keulajuoksuun, joten koko matkan johdolta tuoksahtaa. Haastajat: 6 Fantom Factor on ideanosto suosikin ykköshaastajaksi. Ruuna avaa hyvin ja pystyy livahtamaan toivepaikalle suosikin peesiin. Viimeksi Jokimaalla hevonen ei päässyt näyttämään osaamistaan varustemurheiden vuoksi. Muistissa on myös 1,5 kuukauden takainen kohtaaminen, jossa Fantom Factor ei saanut johtaneen Deep Blue Fontin takaa kunnon mahdollisuutta haastaa, mutta pystyi silti lyömään takaansa kiripaikan saaneen 4 Busy Combon. Busy Combo kiri Forssassa hienosti 2.-3. ulkoa. Tämä on kovempi lähtö. 3 Mas Felipe ei ole esittänyt vielä ihmeitä. Viimeksi varsa oli lähinnä tasainen johtavan takaa ja 11 Zolamani sekä 8 Kyle Web spurttasivat selityksittä ohi. Huippulahjakkuudeksi kehutulla kotiradan orilla on kuitenkin niin paljon parannuspotentiaalia, että se nostetaan suosikin kovimpiin haastajiin. Zolamani puolestaan ei ollut oma itsensä Seppeleajossa viime lauantaina. Tässä lähdössä takamatkalaisten tehtävä on vaikea, eikä ruunan osallistuminenkaan ollut keskellä viikkoa vielä varmaa. Yllättäjät: Edellä mainittu Kyle Web jäi Vermossa pussiin keulasta laukanneen Zolamanin taakse ja menetti pelin. 5 Meadow Miracle voi petrata Timo Korvenheimon mukaan yllättävän paljon, jos ja kun suunnitelma kenkien riisumisesta toteutuu. Juoksunkulku: Deep Blue Font täräyttää keulaan ja saa Fantom Factorin taakseen. Pelijakauma: Aliarvostettu Fantom Factor nostetaan suosikin tueksi jo pieneen systeemiin. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 7, 6 Suuri: 7, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-3 Suosikki: 3 Lumettaja on lähdön kovakuntoisin hevonen viime suoritusten perusteella. Teivossa tuli hieno voitto 1200 metrin kirillä sen jälkeen, kun ori oli tippunut hännille lyhyen lähtölaukan jälkeen. Lumettaja liikahti takasuoralla kuin eri sarjan hevonen ja pamautti neljännen radan kautta pitävään piikkiin jo loppukaarteen auetessa. Myös Lappeen-startti oli hyvä. Ori haki keulat 1100 metriä ennen maalia ja torjui Adven Turen kirihaasteen helposti. Jos joku Lumettajassa hieman askarruttaa, niin ravi on välillä hapuilevaa. Tulosta kuitenkin tulee, ja se on pääasia. Haastajat: 10 Savon Kingi on huippulahjakkuus, joka pidetään peleissä, vaikka alla on epäonnistuminen ja taukoa. Valmentaja Pertti Hakkaraisen mukaan pieni breikki oli paikallaan, kun ruuna kävi viime kilpailussaan Mikkelin T75:ssä ylikierroksilla. Jos ruuna on iskussa heti paussilta, menestystä on luvassa. Taukohevosen ei kuitenkaan kuulu erottua muista pelijakaumassa. 6 Hissun Feeniks oli tosi hyvä johtavan rinnalta Joensuussa viimeksi. Se painosti keulassa juossutta 8 Larvan Iisua, nitisti tämän loppusuoran alkupuolella ja torjui vielä Myrskyrin lopussa. Yllättäjät: 15 Vinksahti teki vahvan kirin hänniltä Oulussa maanantaina ja löi hyviä hevosia kuten Tinderin. 1 Salaliitto on hyvä ja kehittyvä hevonen. Nopeutta saisi kuitenkin olla hieman enemmän kesän lentokeleille. 12 Kiirilla on noussut elämänsä kuntoon Heikki Mikkosen käsissä. Viime viikolla Kuopiossa tamma kiri hyvin ja hävisi niukasti Liisan Tulilinnulle. Nyt Kiirilla starttaa alustavan ilmoituksen mukaan taas kengät jalassa. Nousukuntoinen 14 Hambo on potentiaalinen jättiyllättäjä. Viimeksi Forssassa kovassa lähdössä ori joutui spurttailemaan matkalla ja kesti positiivisesti. 16 Hipatsu on kunnossa, mutta täyden lähdön kiertäminen 40 metrin takamatkalta olisi erittäin harvinainen temppu. Juoksunkulku: 2 Villikuti ja 4 Aron Viima avaavat parhaiten. Molemmille kelvannee Lumettajan vetoapu. Pelijakauma: Lumettajan kuuluisi olla suosikki. Hambo on suotta ihan pelaamaton. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 3, 10, 6 Suuri: 3, 10, 6, 15, 1, 8, 12, 14, 16, 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-4 Suosikki: 3 Lissun Eerikki on aloittanut kauden puhtaalla pelillä ja jatkaa suurena suosikkina. Viime sunnuntaina Erkon Pokaalista tuli viides peräkkäinen voitto, kun ori pääsi hakemaan keulat 1 Pyörylän Paronilta takasuoralla 22-vauhtisen avauksen päätteeksi eikä ollut sen jälkeen enää haastettavissa. Tällä kertaa alkukauden hallitsijan tappiolla voi ainakin spekuloida. Keulaan ei ole asiaa normaalitapauksessa ja pikamatka puoltaa suhteessa enemmän kovimpia haastajia. Lissun Eerikki varmistetaan potin toivossa jo pienessä systeemissä. Haastajat ja yllättäjät: 5 Ellin Sisu on hurja maileri, jonka uskomme pystyvän kohentamaan 5-vuotiaana juostua ennätystään nopeissa olosuhteissa. Keulajuoksu näyttää taas kerran hyvin todennäköiseltä. Ellin Sisu ei ole pomminvarma suorittaja, mutta jos sillä on hyvä päivä, Lissun Eerikki voi joutua yllättävän tiukoille orin kanssa. 9 Jokivarren Kunkku teki toissa lauantaina Forssassa parhaan juoksunsa vuosiin. Ori juoksi keulassa ja karkasi 18,5-vauhtisessa lopetuksessa helposti Morisonilta ja kumppaneilta. Nyt se ei pääse käyttämään lähtönopeuttaan, mutta takarivi ei välttämättä ole huono asia, jos kisasta tulee Ellin Sisun vetämä vauhtijuoksu. 4 Nyland jyräsi johtaneen Ellin Sisun Seinäjoella neljä viikkoa sitten täydellä matkalla. Sen jälkeen on tullut laukkoja, mutta kunto tuskin on kadonnut mihinkään. Juoksunkulku: Ellin Sisu vie vauhdilla keulassa. Pelijakauma: Lissun Eerikki on tietysti selvä suosikki edelleen, mutta liian suurella marginaalilla tällä kertaa. Varsinkin Ellin Sisu kiehtoo potintekijänä. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 3, 5, 9 Suuri: 3, 5, 9, 1, 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-5 Suosikki: Venice-ajon voittaja kuittaa 10000 euroa. Sitä lähtee jahtaamaan suosikkina 4 Nazareth. Nopea avaaja juoksee todennäköisesti keulassa ja olisi siitä erittäin vahvoilla. Suoritusvarman hevosen huippukunto pitää, vaikka viime kilpailuista ei ole tullut voittoja. Viimeksi Nazareth kokeili rahkeitaan samalta viivalta huipputammoja vastaan ja oli hyvä neljäs keulasta. 10-vauhtinen avaus ymmärrettävästi painoi kintereissä lopussa sen verran, että voittotaistoon Willow Pridea ja Dream Girliä vastaan ei ollut asiaa. Taas vastassa olevista hevosista 3 Poetry In Motion ja 10 Ambriel jäivät taakse melko selvällä marginaalilla, vaikka lähestyivätkin säästöjuoksujen jälkeen lopussa hieman. Haastaja: Forssassa Stonecapes Queilan ja Peanutsin yllättänyt 15 Ice Wine passasi Finlandia-viikonlopun tammalähdön. Se kokeili rahkeitaan hopeadivarissa, mutta arvottiin ulos kivikovasta lähdöstä jo kättelyssä, kun arpa heitti kasiradalle. Tamma kiri hänniltä samaa vauhtia kuin muutkin pääjoukon hevoset ja jatkaa kunnossa. 9 Bansky on tosi kova hevonen näihin lähtöihin, mutta aloittaa Janita Antti-Roikon käsistä matalalla profiililla. Yllättäjät: Vasta 5-vuotias 13 First Class Lady voi olla tuleva avointen tammalähtöjen kestomenestyjä. Tammaderbyn finaalissa viikko sitten se teki ihan sitkeän suorituksen keulasta hurmanneen Chicharitan kupeelta, vaikka alkoikin pudota kyydistä jo loppukurvin alussa. 6 Ridgehead Laurette on laukkaillut viime aikoina paljon. Viimeksi kun tamma pysyi ravilla, se jyräsi johtaneen 5 Bluebird Nashin maanrakoon tämän kupeelta. 2 Janis Joplin Bokolla on iso laukkariski voltista, mutta Hannu Korpi uskoo tammaan vahvasti, jos valjakko vain selvittää alun ravilla. Luvassa pitäisi olla paljon parempaa kuin viimeksi kovalla radalla. 11 Kitzune G.G. oli mainio johtavan rinnalta viimeksi ja voi olla löytämässä huippuvirettään pitkästä aikaa. Juoksunkulku: Nazareth vie joukkoa. Pelijakauma: Nazareth on sopivasti pelattuna suosikkina varma-ainesta. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 4 Suuri: 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-6 Suosikki: 4 Willow Pride nousee rankingin kärkeen keulajuoksupsyykillä. Nopealla avaajalla ei pitäisi olla vaikeuksia pokata kärkipaikkaa, mikä on suuressa arvossa nopeissa olosuhteissa ja Kuopion radalla. Tamma on ollut jo pitkään huippukunnossa ja loisti muun muassa Seinäjoki Racessa. Toissa kerralla tuli hopeaa keulasta voittaneen Next Directionin takaa ja viikko sitten tammoja vastaan Willow Pride näytti pitkän kirinkin luonnistuvan sopivassa porukassa. Haastajat: 2 Grainfield Aiden on ollut epäonninen kevään kansainvälisissä huippulähdöissä. Seinäjoella se veti veti ilmaa peräpäästä Hannu Korven mukaan eikä siksi ollut terävänä kirivaiheessa. Viime sunnuntain Finlandiassa Grainfield Aiden oli pitkään kiinni sisäradalla ja ehti hyvällä lopetuksella viidenneksi. Ricoconen jäätyä pois Grainfield Aiden joutuu starttaamaan sisäradalta, mutta pussitusriski on mitätön, kun vieressä on hidas kiihdyttäjä. 8 Mas Champ on kovassa nousussa Suur-Hollolan lähestyessä. Viime sunnuntaina tuli arvovoitto hopeadivarista. Ruuna aloitti 2. ulkona ja jäi 1100 metriä ennen maalia toiselle radalle ilman selkää. Santtu Raitala ajoi viimeisellä puolikkaalla puolta lähtöä vastaan, pussittaen ensin kärkiryhmän vaarallisimmat vastustajat ja torjuen sitten Run For Royaltyn rajun loppuvedon. Raitalan tuplaydinprosessori saa raksuttaa nytkin, jotta ulkoradalta löytyy suotuisat juoksuasemat. Yllättäjät: 3 Don Williamsin vääntävä kone jatkoi lievää yskähtelyään Vermossa viimeksi. Hevonen ei ollut huono, mutta ei myöskään yhtä loistelias kuin parhaimmillaan. Tätä lähtöä on lähes mahdotonta voittaa, jos huippuvire ei löydy lauantaiksi. Nopeat olosuhteet ja 2100 metrin matka eivät puolla voimahevosta tässä lähdössä. 5 Big Headache avasi kauden Vieremän helposta tehtävästä. Meno ei ollut vielä erityisen herkkää ja keulassa juossut Radetzky jäi kiertämättä takamatkalta, mutta startti alla voi olla paljon parempaa luvassa. Juoksunkulku: Willow Pride nakkaa keulaan ja puolustaa paikkaansa. Pelijakauma: Willow Pride on paras merkki suosikkikolmikosta. Big Headache on edullisempi yllätyshaku kuin Don Williams. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 4, 2, 8 Suuri: 4, 2, 8 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-7 Suosikki: 6 Main Stagea puoltaa T75-päätöksessä moni asia, etenkin vastus ja keskipitkä 2600 metrin matka. Jos ruuna on samanlainen kuin tämän kauden voittojuoksuissaan, sitä on vaikea voittaa. Varsinkin Seinäjoella nähty performanssi oli huikea. Sunnuntaina Vermossa nähdyt laukat tietysti hiukan askarruttavat, mutta ei Antti Ojanperä toisi hevosta Kuopioon, jos siinä olisi jotain sanomista. Lasketaan hypyt työtapaturmiksi. Harha-askelten välissä hevonen näytti, että kunto ei totisesti ole kadonnut mihinkään. Santtu Raitala ohjastaa tällä kertaa. Haastajat: 4 Joseph Boko haluaa keulaan ennen Main Stagea ja heittäisi piikistä tiukan haasteen vihjesysteemien varmalle. Hannu Torvisen ajokki teki asiallisen esityksen 4. sisältä, mutta olisi hävinnyt laukassa rutosti tasoitusta antaneelle Main Stagelle, jos tämä ei olisi hypännyt uudelleen noususta vähän ennen maalia. 12 Stonecapes Picasso on löytänyt huippukunnon, mutta lähtöasemat tekevät tehtävästä todella haastavan. Viime voitot ovat tulleet suojaisilla reissuilla kärjen takaa. Yllättäjät: 9 American Hero kulki viime viikolla 5. ulkoa viimeiset 700 metriä hienosti 09,9-vauhdilla ja ehti seitsemänneksi. Tämä on hiukan helpompi tehtävä ja nopeiden avaajien takaa pääsee lähemmäs kärkeä kuin viimeksi. 1 Quick Vald ja 2 Dickson Shadow olivat onnekkaita rata-arvonnassa ja keikkuvat pitkään kärkipäässä. Quick Vald kokeili viimeksi Porin Kultaloimessa ja teki ihan hyvän juoksun 1. kaarteen laukan jälkeen. Sisäratajuoksu voi auttaa ravilla pysymisessä. 7 No Limit Royalty teki Jokimaalla terävän kirin ja hallitsi viimeksi mielin määrin keulasta. Lähtöpaikka pudottaa sijoitusta rankingissa, sillä nyt vahva ruuna voi jäädä toivottoman kauas kärjestä alussa. 3 Langen's Airborne oli oikein sitkeä johtavan rinnalta sarjaa alempana Vermossa. Juoksunkulku: Radoilta 1-4 avataan tulisesti Quick Valdin johdolla. Main Stagen selkä voi kelvata kaikille matkalla, jos kiihdytys on mennyt pitkäksi. Pelijakauma: Main Stageen on kova luotto eikä se tunnu merkittävästi yliarvostetulta paljon pelattunakaan. Jos lähdön rastii leveästi, mukaan myös alipelattu American Hero. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 6 Suuri: 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

