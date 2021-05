Ravivihje: Toto5 Turku 14.5.2021

Suosikki: 7 Messiah ei onnistunut kevään Ruotsin turneellaan voittamaan, mutta teki jatkuvasti hyviä juoksuja. Viimeksi vastus oli kovaa ja kirivaihe meni 4. ulkoa kaikkea muuta kuin sujuvasti, sillä ori joutui ajoissa jo neljännelle. Hevonen paineli silti kirikierroksen 11,5 ja vastaava riittää tässä ihan kärkeen. Suosikki on hieman omalaatuinen, sillä se ei useinkaan ole matkalla kovinkaan motivoituneen oloinen, mutta tulee aina vahvasti maaliin ja Metsämäen pitkä loppusuora on siten mieleen.

Haastajat: 1 Bismarck Comery johtaisi todennäköisesti koko matkan, mikäli ruuna onnistuisi puolustamaan johtopaikan, mutta se ei ole tässä ihan yksinkertainen operaatio. Haastaja saattaa tosin päästä hakemaan johtopaikan vielä myöhemmin, vaikkei se alussa onnistuisi. Periaatteessa juoksu onnistuu tästä varmasti, jos ei laske pussitusriskiä. Viimeksi hevosella ajettiin huonolta paikalta passiivisesti ja kiri oli hänniltä sijoitusta parempi.

10 Cavalier Brodde on parantanut hurjasti otteitaan siirryttyään Kenneth Danielsenille. Ruuna jyräsi viimeksi ykköseksi johtavan rinnalta, eikä vastus nyt tässä ole mitenkään äärettömästi kovempaa.

Yllättäjät: 4 Ronaldo Malibu on kovaluokkainen ja ikäluokkalähdöissä menestynyt menijä, jonka ura on edistynyt viime ajat hyvin katkonaisesti. Ruuna on palannut vastikään kotivalmennukseen ja avaa sieltä arvoituksena, mutta kyvyt riittävät näihin lähtöihin varmasti. 11 He Is Felix on kiertänyt säännöllisesti tasokkaita lähtöjä. Ruunan huipputaso riittää, mutta otteet ovat ailahdelleet aika paljon. Huonolta paikalta ajetaan nyt näemmä kengät jalassa, joten taktiikkakin lienee passiivinen. 9 Youngblood Pellini yllätti helmikuussa raskaissa olosuhteissa, mutta on ollut Suomessa muuten hieman tasainen. Alla on aika pitkä tauko ja tallikommenttia ei valitettavasti saatu, mutta hevoselta riisutaan heti kenkiä, joten yritystä ainakin on. 2 Erna's King on tauluaan parempi, mutta aika selvässä ylisarjassa. Balanssi-infoa kannattaa seurata, kun se on vielä auki ja tämä hevonen petraa kengittä paljon. 5 Calle Laday ei loistanut Suomen debyytissä sisäratajuoksulla, mutta perään lyödään jenkit ja kengät riisutaan, joten taso voi nousta paljonkin. Edellisessä Ruotsin eturivistartissaan hevonen paiskasi 5-radalta johtoon, joten se osallistunee tässä näillä virityksillä kiihdytykseen. 8 Wall Street Comery on nopea hevonen ja rehti kilpailija, mutta parhaimmillaan sisäradalta ja maililla, joten asetelma on kovasti vastaan.

Pelijakauma: Ei ihmeitä. Messiahin (42 %) peliosuus saisi alkaa mieluummin kolmosella kuin nelosella, muttei hevonen ole mitenkään karkean yliarvostettu ja on oikea suosikki.

Juoksunkulku: Bismarck Comery haluaisi varmasti piikkipaikan, mutta radoilla 3-5 on niin kovia avaajia, että todennäköisimmin niistä useampikin ehtii alussa edelle. Haastaja saattaisi kylläkin päästä jatkossa hakemaan keulapaikan.