Ravivihje: Toto5 Kouvola 13.5.2021

Toto5-1 Suosikki: 3 Classic Primavera otti edellisen voittonsa 4. ulkoa kovalla ajalla, kun kärki veti ensimmäisen kierroksen reippaasti. Sittemmin tamma on ottanut laukkoja. Kuopiossa se laukkasi lähtöön, minkä jälkeen juoksu meni kiertelyineen liian raskaaksi. Jyväskylässä viisivuotias oli hyvässä vauhdissa ennen hyppyä maalisuoralle kaarruttaessa. Laukka näytti tulevan häiriöstä. Tällä kertaa tamma pääsee hyvistä asemista matkaan ja on pienessä lähdössä ykkösmerkki. Haastajat: 10 Special Point osaa voittaa lähtöjä. Taukostartissa se laukkasi lähtösuoran päässä ja menetti mahdollisuutensa. Tällä kertaa hovikuski palaa ohjiin ja nelivuotias on varottava. Kyvyistä menestyminen ei jää kiinni, ja startti teki taustavoimien mukaan hyvää hevoselle. 6 Instatag voitti Kuopiossa peesijuoksulla. Viimeksi tamma matkasi 5. sisällä ja kiri tilaa saatuaan pirteästi. Instatag on hyvä avaaja, joka saattaa mailin matkalla juosta keulassa. 8 Queasy du Point ei ole viime kisoissaan onnistunut, mutta on pohjimmiltaan tulosriviään parempi menijä. Teemu Keskitalo odottaa, että hevonen on Kouvolassa selvästi paremmalla mallilla kuin viime kisoissa. Myös 2 Amour Song avaa mukavasti. Se pilasi taukostarttinsa lähtölaukkaan. 9 Wilds Diamond on tauon jälkeen saanut pari starttia alle ja päivän vire näyttää ylöspäin. Pelijakauma: Classic Primavera (21%) ja Special Point (21%) ovat alipelattuja. Myös Queasy du Point (5%) kiinnostaa. Juoksunkulku: Amour Song ja Instatag erottuvat alussa. Jälkimmäinen painuu piikkiin. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 3, 10, 6, 8 Suuri: 3, 10, 6, 8 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: 1 Cash Match vakuutti viimeksi Joensuussa. Avojaloin juossut ruuna matkasi 3. ulkona ja oli viimeisellä takasuoralla kiriin lähdettyään täysin ylivoimainen. Ruuna voitti suoran mitalla ja oli hämmästyttävästi parempi kuin aiemmin. Ykkösradalta Cash Match ei pysty pitämään johtopaikkaa, mutta mikäli potkussa on samanlainen voima kuin viimeksi, ruuna on vaarallinen kunhan ei juutu pussiin. Haastajat: 9 All Star Mint oli tauolta iskussa ja voitti 2. ulkoa uudella ennätystuloksella. Se pääsee hyvän avaajan takaa matkaan ja päässee alussa asemiin. 11 Eskill Cotter voitti Kouvolassa keulasta. Viimeksi Jyväskylässä se matkasi 3. ulkona ja lähti etusuoralla kolmannelle, mutta juuttui sinne. Tehtävä ei ole helppo tälläkään kertaa, mutta ori on pohjimmiltaan lähdön kyky-ykkösiä. 4 Raven runttasi Vermossa 2. ulkoa totoon. Viisivuotias sai startin alle ja starttaa tällä kertaa hyvistä asemista. Yllättäjät: 2 My Queen Hunter's on hyvä avaaja, joka saattaa hyvinkin juosta tällä kertaa keulassa. Taukoa on alla, joten liikaa tammaan ei uskalla luottaa. 7 Wind Ribbon löysi Lappeessa 6. sisältä voittoisan askeleen ratkaisuhetkillä ja eteni ykköseksi. Tälläkin kertaa juoksusta saattaa tulla hankala. 8 Eternal Dream on viime sijoituksiaan parempi. Se oli viime vuonna suoraan tauolta toinen, mutta asetelmat ovat sellaiset, että ilman kärjen ylivauhtia voittaminen on vaikeaa. 5 Hello pääsee auton takaa asiallisesti matkaan. Se tsemppasi Lappeessa toiseksi, muttei viimeksi yltänyt 2. sisältä kärkitaistoon. 6 Ibn Battuta otti viimeksi 2. ulkoa maksimit ja meni ennätyksensä. Pelijakauma: Oikein pelattu. Juoksunkulku: Radoilta 2,3,5 ja 7 avataan parhaiten. My Queen Hunter's on todennäköisin keulanimi. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 1, 9, 11, 4, 2 Suuri: 1, 9, 11, 4, 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-3 Suosikki: 13 B. Riitu kilpailee lähdön kovimmassa tikissä, mutta lähtöasetelmat eivät puolla suljetulla lähtöpaikalla. Kiertäminenkin onnistuu mainiosti, kuten tamma osoitti toissa kerralla kiertäessään 5. ulkoa kakkoseksi. Viimeksi B. Riitu matkasi kuolemanpaikalla ja oli päätöskierroksella asennoitunut kamppailemaan kakkossijasta, kun suursuosikki Hetviina meni keulaan. Tämän laukattua B. Riitu kamppaili sitkeästi ykköseksi ennen Aurotarta. Haastajat: 9 Tähtituula joutui toissa kerralla kiertelemään turhan paljon, mutta viimeksi tamma sai paremman juoksun ja lopetti viime metrit pirteästi. Kunto on nousussa ja sopivalla juoksulla tamma pystyy voittamaankin lähtöjä. 12 Bilettäjällä on ajettu säästeliäästi. Vermossa tamma ei säkenöinyt saatuaan vapaata, mutta viimeksi tamma oli parempi ja eteni kuudenneksi. Kunto on nousemaan päin. Yllättäjät: 2 M.A. Piste tsemppasi Vermossa 2. ulkoa kakkoseksi ja meni ennätyksensä. Hyvä juoksu saattaa tälläkin kertaa olla tiedossa, sillä lähtöasetelmat puoltavat. 3 Varoitus laukkasi Lappeessa viimeisellä takasuoralla noustuaan 5. sisältä toiselle radalle. Vermossa 2. sisältä neljänneksi lopettanut tamma pystyy kamppailemaan kärkisijoista, mikäli se pääsee hyvin matkaan. 6 Ciiran Tähti on hyvä menijä, mutta tauko arveluttaa. 1 Runoneidon kohdalla puolestaan lähtölaukat ovat olleet kiusana. 7 Limuska on tauluaan parempi menijä, mutta terävin vire on hakusessa. 15 Sokrulla on luokkaa, mutta tauolta kierrettävää saattaa olla liikaa. Pelijakauma: M.A. Pisteen (4%) hyvä välistartti ei näy peliosuudessa tarpeeksi. Juoksunkulku: Meren Maininki ottaa parhaan startin ja etenee keulaan. Tämän jälkeen joko M.A. Piste tai VAroitus hakee paikan pois. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 13, 9, 12, 2, 3 Suuri: 13, 9, 12, 2, 3 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-4 Suosikki: 2 Com Tuff hakee jo kauden neljättä ykksösijaa. Kolmas tuli Lappeesta, missä ruuna runttasi kuolemanpaikalta väen väkisin ykköseksi. Viimeksi kuusivuotias kilpaili Don Williamsia ja kumppaneita vastaan. Ruuna juoksi 2. ulkona ja jäi puolimatkan jälkeen kuolemanpaikalle, mistä hevonen oli kiinni 3-4. sijassa ennen hyppyä. Com Tuff ei luovuta ensimmäisten joukossa ja ehjällä juoksulla sitä voi olla vaikea lyödä. Tehtävä on huomattavasti sopivampi kuin esimerkiksi viimeksi Vermossa. Com Tuff ei ole alussa räjähtävä, mutta jaksaa tehdä töitä matkan aikana. Haastajat: Huono ei ole ollut myöskään 3 Gargamel Sisu, joka voitti edellisen kerran kuolemasta. Viimeksi ruunalla ajettiin sisärataa, mistä viisivuotias lopetti terävästi. Gargamel Sisu on Com Tuffia parempi avaaja ja saattaa tällä kertaa päästä johtopaikalle. 7 Imakeituptotheskylla ajettiin tauolta maltilla taustavoimiin kuuluvan Niki Finnströmin johdolla. Imakeituptothesky lopetti tilaa saatuaan erittäin hyvin viimeiseltä sijalta ja oli sijoitustaan parempi. Hovikuski Hannu Torvinen palaa rattaille. Yllättäjät: 6 Yeezuz teki Mantorpissa upean juoksun kuolemasta ja voitti ansaitusti. 5 Borgmester väläyttelee. Viimeksi ruuna joutui tekemään matkan aikana töitä ja juoksu oli sen osalta jonkin verran levoton. tasaisemmalla juoksulla ruuna ei ole täysin pihalla kärkikuvioista. Matka saisi olla kierroksen tai edes puolikkaan verran pitempi. 10 Wonder Woman menestyi keulasta, mutta oli viimeksi hieman hankaluuksissa juututtuaan kuolemanpaikalle. Avauskierros mentiin reippaasti ja homma alkoi sitä myöten olla selvä. Tälläkään kertaa Wonder Woman ei pääse mielipaikalleen piikkiin. Pelijakauma: Com Tuff (34%) on alustavasti maltillisesti vedetty ja käy Toto5-varmaksi. Juoksunkulku: Gargamel Sisu avaa johtoon ja Yeezuz tai Borgmester kiertää tämän rinnalle. Matkavauhti on tasaisen reipasta. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 2 Suuri: 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-5 Suosikki: 7 Bravo Sencellon ja Hannu Torvisen yhteistyö alkoi parhaalla mahdollisella tavalla Kuopiossa. Bravo Sencello matkasi kuolemanpaikalla ja oli lopulta täysin ylivoimainen. Kaksikko sai hyvän kokemuksen alle ja voi lähteä hyvällä itseluottamuksella tähän kisaan, kun hevonen pystyy menestymään juoksulla kuin juoksulla. Tehtävä on sopivan näköinen ja Bravo Sencello on rivin todennäköisin Toto5-voittaja. Haastajat/yllättäjät: 10 Street Dance osaa voittaa lähtöjä, mutta tauolta se on ainakin pieni arvoitus. Vetäviä selkiä eteen saadessaan Street Dance pystyy suorittamaan tukun ohituksia. 2 Fiona Norr lopetti Turussa tilaa saatuaan terävästi ja oli selvästi sijoitustaan parempi. Juoksun onnistuessa se saattaa olla yllättävän korkealla. 1 Brazen Leonorella on kapasiteettia tulosriviä enemmän, mutta tauolta se ei välttämättä ole heti parhaimmillaan, mitä vaaditaansuosikin lyömiseen. 11 Je Suis Justinen luokka on kova, mutta tauolta tamma on arvoitus. Se on juossut tätä kovemmissa tehtävissä urallaan. Valmentajan mukaan ensimmäinen tauon jälkeinen startti ajetaan maltilla. 3 Nutcracker otti Forssassa maksimit, kun löysi 3. sisältä tilaa maalisuoralle kaarruttaessa. 9 Almost One Year starttasi samalta paikalta viimeksi ja otti alussa laukan. Starttiväli on tällä kertaa pitkähtkö. Pelijakauma: Je Suis Justine (0,5%) on varovaiset ennakkokommentit huomioidenkin jäänyt pelaajilta huomiotta. Juoksunkulku: Brazen Leonore pitää johtopaikan nimissään ja tämän jälkeen tempo on tasaisen reipasta. Bravo Sencello kiertänee rinnalle. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 7 Suuri: 7, 10, 2, 1, 11 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto5-1: 3, 10, 6, 8

Toto5-2: 1, 9, 11, 4, 2

Toto5-3: 13, 9, 12, 2, 3

Toto5-4: 2

Toto5-5: 7

Hinta: 10,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-05-13&track=K&race=4&pool=toto5&selections=[3,10,6,8],[1,9,11,4,2],[13,9,12,2,3],[2],[7]&stake=0,1&price=10



Suuri

Toto5-1: 3, 10, 6, 8

Toto5-2: 1, 9, 11, 4, 2

Toto5-3: 13, 9, 12, 2, 3

Toto5-4: 2

Toto5-5: 7, 10, 2, 1, 11

Hinta: 50,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-05-13&track=K&race=4&pool=toto5&selections=[3,10,6,8],[1,9,11,4,2],[13,9,12,2,3],[2],[7,10,2,1,11]&stake=0,1&price=50

