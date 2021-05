Ravivihje: Toto65 Vermo 12.5.2021

Suosikki: 6 Making Match on aloittanut kauden vahvasti ja kyseessä on kova menijä nykyisiin sarjoihinsa. Teivossa ori hoiteli homman johtopaikalta vakuuttavaan tyyliin ja hevosen pitäisi päästä tässäkin etenemään keulapaikalle, sillä sisäpuolella ei ole erityisiä raketteja. Porin laukka selittyy ikävällä voltin vitosradalla ja Pilvenmäki Special -karsinnassa 4-vuotias oli yksinkertaisesti rata-arvonnan uhri, eikä 13,2-vauhtinen 800 metrin kiri riittänyt 5. ulkoa finaaliin.

Haastajat: 4 Galileo Way otti Seinäjoella kirivoiton ja jäi viimeksi äärimmäisen niukasti kakkoseksi edettyään johtoon avauspuolikkaan täyttyessä. Viime kisasta ei voi antaa aivan täysin puhtaita papereita, sillä sopivassa seurassa voitto olo hyvinkin otettavissa. Nyt starttiväli on lyhyempi ja hevonenkin voisi olla terävämpi.

3 Ziggo K.A. runttasi Forssassa vahvasti ykköseksi johtavan rinnalta ja tuntuisi olevan vahvassa nousussa saatuaan startteja tauon jälkeen. Vastus kovenee viime kerrasta, mutta vauhtikestävä menijä pystyy edelleen petraamaan.

5 Blue Max Inn aloitti viimeksi tauolta ja uusista käsistä terävällä kirillä. Sekin kohtaa edellisstartteja kovempaa vastusta, mutta on juossut aiemmin tasokkaitakin lähtöjä. Kiihdytyksessä oli viimeksi oudonkin suuria ongelmia, mutta niitä koitetaan suitsia balanssimuutoksilla oikeaan suuntaan ja keskeltä rataa kiihdyttäminen voisi sujua sutjakammin kuin ykkösradalta.

Yllättäjät: 8 Salty Dogilla on kapasiteettia, mutta sitä on saatu ulos vain väläyksittäin. Ori palaa tähän tauolta, mutta tästä tallista tullaan yleensä valmiina radoille. 8-rata tekee tosin tehtävästä äärimmäisen tukalan. 1 New Grove United on ollut kykyihinsä nähden viimeisiin tasapaksu, mutta nyt riisutaan kengät toista kertaa uralla. Edellisellä kerralla tamma paransi sillä balanssilla paljon. 11 Haldiazilta riisutaan myös pitkästä aikaa kenkiä ja se on yleensä ollut iso apu. Lähtöpaikka on kylläkin äärimmäisen vaikea ja sairastauko tuo arvoituksen vireeseen. 2 Listas Hotshot kiri Forssassa 4. ulkoa mukavasti ykköseksi, mutta rima nousee tuosta paljon. Hyvä paikka toki auttaa. 10 Handsome Sam on rehti puurtaja, mutta valmentaja epäilee, että riittävätkö hevosella vauhdit kovassa tehtävässä suoraan tauolta.



Pelijakauma: Making Match (42 %) on aliarvostettu suosikki. Galileo Way'ta (30 %) on pelattu liikaa.

Juoksunkulku: Making Match on aika selkeä suosikki piikkipaikalle, vaikka lähtöpaikka on hieman ulkona. Ziggo K.A. on lähimpänä paikkaa suosikin takana.