Ravivihje: Toto5 Mikkeli 11.5.2021

Suosikki: 4 Proud Ms Cantab on T5-avauksen kärkirankkaus. Nopealla tammalla on saumat päästä keulapaikalle, mikä olisi puoli voittoa tasaisessa koitoksessa.

Hevonen on viime juoksujensa perusteella hyvässä kunnossa. Toissa kerralla se jäi sisäradalle pussiin. Viimeksi Hannu Torvisen ajokki juoksi 3. sisällä ja kiri hyvin, lyöden selvästi muun muassa ulkopuolellaan taivaltaneen 11 Erik Flashin ja takanaan peesanneen 10 Bella Bloomin.

Haastajat: 2 No Vice seuraa suosikin tavoin hyvin lähtöautoa. Ruuna on täysin mahdollinen pärjääjä samanlaisena kuin toissa kilpailussaan. Tuolloin se matkasi 2. ulkona ja kävi voittotaiston Next Hopen sekä Credit To Dreamin kanssa. Tässä ei ole ihan yhtä kovia vastassa. Viimeksi tuli paha laukka parijonosta ensimmäisellä takasuoralla. 3 One Who Run oli kovassa lyönnissä viime syksynä ennen kenkäpakkoaikaa. Maaliskuinen paluu ei onnistunut, mutta eiköhän ruuna palaa pian tasolleen. Tämä tehtävä on sille vastuksen puolesta oikein sopiva.

Yllättäjät: 7 Grace Journey on kirikykyinen hevonen, jonka osaamisesta viime sijoitukset eivät kerro mitään. Tallitiedot lupaavat ihan hyvää ja tänään riisutaan kaikki kengät pois. 8 Run And Repeat kiri hyvin 2. ulkoa Mikkelissä toissa kerralla ja hävisi vain Sand Of Holmölle. Viimeksi Vermossa ruuna jäi pahoin pussiin kovassa porukassa. 9 Hazella poltti paljon ruutia matkalla toissa kilpailussaan ja kesti aktiivisen ajosuorituksen kunnialla. Viimeksi tamma oli sijoitustaan parempi tappiottoman Jadira Webin voittamassa laatulähdössä. Se kiri 6. ulkoa viimeiset 700 metriä 12,4-vauhdilla.

Juoksunkulku: No Vice ja Proud Ms Cantab ottavat yhteen kiihdytyksessä. Jälkimmäinen on hieman todennäköisempi keulahevonen.

Pelijakauma: Yllättäjäkandidaatit ovat aliarvostettuja alustavassa pelijakaumassa Grace Journeyn (6%) ja Run And Repeatin (3%) johdolla.