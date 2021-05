Ravivihje: Toto5 Oulu 10.5.2021

Suosikki: Kolmas kohde on monté-lähtö, jossa on vain yksi suosikki. 7 Gambling Face on ollut kova luu tämän kauden monté-koitoksissa eikä meno ole viime kisoissa näyttänyt laantumisen merkkejä. Pikemminkin päin vastoin, sillä ruuna teki sekä Lappeessa että Oulussa erittäin hyvän juoksun keulasta. Tempo oli molemmissa kisoissa raikasta alusta loppuun. Se ei jää voltistakaan lähtötelineisiin, ja tälläkin kertaa sillä ajetaan aktiivisesti. Sopivassa tehtävässä ruuna on lähellä paluuta takaisin voittokantaan.

Haastajat/yllättäjät: 3 Bugs Bunny Buzz näytti Kaustisen montéssa vastustajille takakavioitaan pakenemalla 3. sisältä/2. ulkoa ylivoimaiseen voittoon. Bugs Bunny Buzzilla on hyvä nopeus ja sopivalla juoksulla ruuna pystyy lopettamaan terävästi. 11 Perfect Reverie on ollut hyvä montéssa poislukien viimeisin startti, missä ruuna alisuoritti. Oulussa marraskuussa se hävisi vain Remote Controlille ja Reverend Dredille. Tauolta suosikin lyöminen tuntuu liian kovalta tehtävältä. 10 Global Treasurella on uraltaan kaksi monté-starttia, kun ruuna nappasi viime kaudella kolmos- ja nelossijat. Tauolta ruunan voitto olisi yllätys, mutta hyvä sijoitus ei. Maria Kurttila ratsasti kaksi viikkoa sitten voiton Shotproofilla. Tuolloin taakse jäi Gambling Face.

Pelijakauma: Gambling Face (72%) voittaa lähtönsä kolme kertaa neljästä ja on osuvana merkkinä kelpo varma Toto5:n.

Juoksunkulku: Bugs Bunny Buzz katsoo keulat ja odottaa Gambling Facen eteensä. Matkavauhti on alusta alkaen tasaisen reipasta.